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Белорус, сравняв счет на 89-й минуте, помог «Кайсару» завоевать Кубок Казахстана

  • 6.10.2019, 15:52
Белорус, сравняв счет на 89-й минуте, помог «Кайсару» завоевать Кубок Казахстана
Игорь Зенькович

Игорь Зенькович вышел на замену на 83-й минуте футбольного матча.

В финальном матче Кубка Казахстана "Кайсар" добился волевой виктории над "Атырау" — 2:1, пишет pressbal..by

Белорусский форвард триумфаторов Игорь Зенькович вышел на замену на 83-й минуте и сравнял счет на 89-й. Кроме того, в составе триумфаторов выступал еще один наш соотечественник — защитник Иван Садовничий, вступивший в игру на 86-й минуте. Встреча прошла в Нур-Султане.

Кайсар — Атырау — 2:1

Голы: 0:1 — Гжельчак (67). 1:1 — Зенькович (89). 2:1 — Нарзилдаев (122+).

Удаления: Тагыберген (Кайсар, 70), Нгвем (Атырау, 93).


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