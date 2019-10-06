Ученые нашли существо, которое обитало на Земле 370 миллионов лет назад 1 6.10.2019, 16:01

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Иллюстрационное фото

Палеонтологи впервые нашли полный скелет древней акулы.

Палеонтологам впервые удалось обнаружить полный скелет Phoebodus saidselachus – древней акулы, которая внешне напоминала угря и охотилась как змея. Окаменелости существа были найдены на хребте Антиатлас в Северной Африке, сообщает zn.ua.

Фото: Naked Science

До этого ископаемые акулы были известны ученым только по случайным находкам зубов и спинных плавников. Их мягкие хрящевые скелеты редко сохранялись, поэтому найти полный – большая удача для исследователей.

Акула обитала на Земле около 370 миллионов лет назад. Длина ее тела достигала метра, она обладала плоской головой и длинной челюстью.

По своему строению древний вид напоминал одну из реликтовых рыб, доживших до нынешней эпохи, — плащеносную акулу Chlamydoselachus anguineus. Они похожи, к примеру, необычным строением зубов. И у плащеносной акулы, и у давно вымершего вида зубы скруглены, заострены и обращены вовнутрь.

Phoebodus saidselachus вымерли примерно 300-360 миллионов лет назад во время каменноугольного периода. Обнаруженный скелет сохранился благодаря тому, что на месте его обнаружения было мелкое море. Тело умершей рыбы покрылось осадком, а ограниченная циркуляция воды и низкий уровень кислорода позволили ей окаменеть, не будучи сожранной морскими падальщиками или уничтоженной бактериями.