Николай Статкевич: Следующий год - решающий, надо убрать самозванца 25 6.10.2019, 16:17

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Николай Статкевич

Убрать камень, который лежит в ногах у народа.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич выступил на легальном митинге во время пикета по сбору подписей на площади Свободы:

«Друзья, вы - соль этой земли. Я уверен: следующий год - решающий. И я уверен, что мы решим эту проблему, уберем этот камень, который лежит в ногах нашего народа, уберем этого самозванца из власти.

Следующий год - решающий. Жыве Беларусь!»

Напомним, что в следующем году в Беларуси должны пройти президентские «выборы».