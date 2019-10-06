Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты 9 6.10.2019, 16:33

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Уникальные кадры с места событий в Украине.

В Киеве проходит мирная акция протеста против "формулы Штайнмайера". "Апостроф" публикует уникальные кадры с места событий, снятые с высоты птичьего полета.

На опубликованных кадрах видно, что людей на площади меньше не становится. Также там установлена сцена и несколько палаток.

Напомним,1 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.