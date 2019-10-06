закрыть
6 октября 2019, воскресенье, 19:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты

9
  • 6.10.2019, 16:33
  • 3,751
Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты

Уникальные кадры с места событий в Украине.

В Киеве проходит мирная акция протеста против "формулы Штайнмайера". "Апостроф" публикует уникальные кадры с места событий, снятые с высоты птичьего полета.

На опубликованных кадрах видно, что людей на площади меньше не становится. Также там установлена сцена и несколько палаток.

Напомним,1 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип