«Европейская Беларусь» будет пикетировать «Минский диалог» 1 6.10.2019, 16:38

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Сбор подписей пройдет возле отеля Marriott по адресу проспект Победителей, 20.

7 октября - последний день сбора подписей.

«Ждем вас на легальном пикете «Европейской Беларуси» у отеля Marriott по адресу: Минск, проспект Победителей, 20 с 12:00 до 18:00», - сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Напомним, 7 октября в отеле Mariott откроется форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», участие в котором планируют принять многие европейские политики и дипломаты, а также представители белорусских властей.

Ранее координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, выступая на легальном митинге в защиту независимости, заявил:

«Мы принимаем участие в этой кампании,только для того чтобы показать, что Беларусь — наша страна. Завтра в отеле Marriot состоится встреча с европейскими политиками. «Европейская Беларусь» проведет пикет по сбору подписей возле отеля, чтобы показать, что у Лукашенко, с которым они хотят договариваться, руки по локоть в крови.