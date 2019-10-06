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Die Welt: Москва - крупнейший экспортер газа, но многим россиянам приходится мерзнуть

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  • 6.10.2019, 16:49
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Die Welt: Москва - крупнейший экспортер газа, но многим россиянам приходится мерзнуть

Злоба россиян на Путина велика.

"Россия - крупнейший экспортер газа в мире. Однако в российской провинции миллионы людей не подключены к сети газоснабжения - даже в поселке Вещево, вблизи которого пролегает газопровод. Злоба граждан на Путина велика", - пишет журналист немецкого издания Die Welt (перевод — inopressa.ru) Павел Локшин.

"Расположенный в 1,5 часах езды к северу от Санкт-Петербурга поселок, в котором проживает 400 человек, не подключен к газовой сети. При этом к западу от него, вблизи города Выборг у финской границы, начинается самый известный российский газопровод: "Северный поток-1". Люди вынуждены покупать газовые баллоны - цена такого газа может превышать стоимость трубопроводного в десять раз, отмечает издание.

"В этом году государственный концерн, пользующийся в Восточной Европе дурной славой энергетического оружия Путина, выплатил своим акционерам дивиденды в размере 5,5 млрд евро. В свой спорный престижный проект "Северный проект-2" только в этом году "Газпром" намерен вложить более 700 млн евро. Новая штаб-квартира концерна в Санкт-Петербурге, небоскреб высотой 462 метра, самый высокий в Европе, стоила 1,5 млрд евро. (...) Но для местного населения денег никогда нет, считают жители провинции, испытывающей нехватку снабжения. Когда жители Вещево встречаются у сельского магазина, их злоба велика. "Мы для них слишком дорогие", - язвительно говорят пожилые женщины. Они имеют в виду "Газпром" и государство".

"На самом деле Путин хотел успокоить именно это недовольство россиян в провинции. В 2005 году он запустил программу газификации. (...) До 2015 года каждый мельчайший населенный пункт России должен был быть подключен к газовой сети. (...) Но больших результатов этот план не принес. Теперь девизом проекта является газификация к 2030 году. Но с недавних пор она означает, что лишь трубопроводный газ получат лишь 85% россиян. Остальная часть страны может рассчитывать максимум на газовые котлы (...). Хотя такой вариант снабжения по-прежнему является более дорогим, чем трубопроводный газ, он намного безопаснее газовых баллонов. (...) Министр энергетики Александр Новак еще два года назад назвал полную газификацию России экономически неэффективной и заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100%", - говорится в статье.

Тем не менее, с начала программы "Газпром" потратил на развитие российских газовых сетей около 5 млрд евро. "Это кажется большой суммой - до момента сравнения ее с общим объемом инвестиций "Газпрома". Ровно 3% от них потратил государственный концерн с 2005 года на газификацию страны", - подчеркивает Локшин. Ответственная за развитие газовой инфраструктуры дочка "Газпрома", компания "Газпром межрегионгаз", недавно привлекла всеобщее внимание коррупцией, связанной с хищением газа.

Жительницу поселка Вещево Светлану Битюкову это не удивляет. "Они же все набивают свои карманы, - разочарованно говорит она. - Я работала всю жизнь и вот что имею теперь". В то, что в ее поселке когда-нибудь будет недорогой газ, она не верит. "Так долго я не проживу", - говорит женщина".

"На следующий день ей снова нужно ехать в Выборг, 45 минут на автобусе. Там, где берет начало прибыльный трубопровод "Газпрома" в Европу, пенсионерке приходится надрываться на хлебокомбинате - чтобы зимой не замерзнуть в собственной квартире", - пишет Die Welt.


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