В NASA записали, как звучит Марс 6.10.2019, 17:06

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Иллюстрационное фото

Звуки удалось записать аппарату, который улавливает малейшие колебания.

Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало аудиозаписи, сделанные в рамках проекта InSight на поверхности Марса. Об этом говорится на официальном сайте агентства, пишет liga.net.

Аппарату, который может улавливать малейшие колебания, удалось записать звуки марсианского ветра и землетрясений.

Если ветер напоминает звуковую дорожку из Sci-Fi фильма, то кора Марса звучит очень низко и плотно. Ученым пришлось ускорить записанный сигнал, чтобы человеческое ухо смогло его расслышать.

Для того, чтобы послушать землетрясение, в NASA рекомендуют использовать наушники.

Первое землетрясение Sol 173 произошло 22 мая 2019 года (173-й соль - марсианский день миссии). Его мощность составила 3,7 баллов по шкале Рихтера.

Второе, Sol 235, случилось на 235 соль. Мощность – 3,3 балла.

Эти записи, считают в NASA, свидетельствуют о том, что марсианская кора является активной и напоминает смесь коры Земли и Луны.