Фотофакт: К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты

Фотофакт: К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты2
- 6.10.2019, 17:23
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Снимки в Сети разместили блогеры.
В Сеть попали фото, на которых запечатлели стягивание вертолетов на Крымском мосту, пишет «Обозреватель».
Снимки, на которых видно технику, перевозимую грузовым автомобилем на одной из развязок моста, в своем Twitter разместила блогер RoksolanaToday&Крым25%.
"С Керчи тянут. Два вертолета. На свой край от моста", – написала она под фото.
С Керчи тянут— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 5, 2019
Два вертолета
На свой край от моста pic.twitter.com/qeLBCcDdmy
В комментариях пользователи предположили, что оккупанты занимаются мародерством.