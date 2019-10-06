Фотофакт: К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты 2 6.10.2019, 17:23

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Иллюстрационное фото

Снимки в Сети разместили блогеры.

В Сеть попали фото, на которых запечатлели стягивание вертолетов на Крымском мосту, пишет «Обозреватель».

Снимки, на которых видно технику, перевозимую грузовым автомобилем на одной из развязок моста, в своем Twitter разместила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"С Керчи тянут. Два вертолета. На свой край от моста", – написала она под фото.

С Керчи тянут

Два вертолета

На свой край от моста pic.twitter.com/qeLBCcDdmy — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 5, 2019

В комментариях пользователи предположили, что оккупанты занимаются мародерством.