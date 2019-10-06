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Фотофакт: К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты

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  • 6.10.2019, 17:23
  • 4,643
Фотофакт: К Крымскому мосту внезапно стянули вертолеты
Иллюстрационное фото

Снимки в Сети разместили блогеры.

В Сеть попали фото, на которых запечатлели стягивание вертолетов на Крымском мосту, пишет «Обозреватель».

Снимки, на которых видно технику, перевозимую грузовым автомобилем на одной из развязок моста, в своем Twitter разместила блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"С Керчи тянут. Два вертолета. На свой край от моста", – написала она под фото.

В комментариях пользователи предположили, что оккупанты занимаются мародерством.


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