Пенсионерка: Пусть у нас чиновники каждый день овсянку на воде поедят 4 6.10.2019, 17:29

1,689

Фото: tut.by

Реальные истории из жизни белорусских пенсионеров.

Достойную зарплату и хорошее рабочее место нынче отыскать не просто. Сложная экономическая ситуация заставляет думать не только о завтрашнем дне, но и о хлебе насущном сегодня, пишет «Витебский курьер».

Безработным может оказаться каждый. Тяжело приходится и пенсионерам, которые пытаются выживать на мизерные выплаты.

Однако многие люди преклонного возраста по возможности пытаются прокормить себя и даже своих близких, продолжая работать, несмотря на годы и проблемы со здоровьем.

Наталье Ивановне, 63 года. Всю жизнь она отработала учителем русского языка и литературы в сельской школе. Сейчас трудовую деятельность продолжает, только теперь в должности социального педагога. Пенсионерка отмечает:

«Признаюсь, с нетерпением ждала выхода на пенсию, но когда пришло время уходить, поняла, что так жить не смогу. У меня дочка инвалид-колясочник. Нужен уход и дорогостоящее лечение».

Наталья Ивановна не скрывает, что работа социального педагога не для слабонервных и брать на себя груз чужих проблем, желающих не так и много. В ее обязанности входит посещение малообеспеченных семей, там, где ребенок может находиться под угрозой. Кроме того, иногда приходиться изымать детей, забирая у горе-родителей. Женщина рассказала:

«Иногда сердце кровью обливается, когда ходишь по домам, где живут алкоголики или устроены притоны. Конечно, в моем возрасте нужно сидеть на даче, выращивая цветочки, но я понимаю, что работать буду до того момента, пока меня не попросят уйти. О здоровье не думаю, хоть бы на еду и лекарства заработать».

Получив звание заслуженного мелиоратора и отработав на предприятии более 30 лет, на пенсию вышел и Эдуард Николаевич. Однако уже через полгода руководство предложило временную подработку. Мужчина отметил, что для него такое приглашение стало счастливым шансом:

«Я работал на старом экскаваторе, на таких молодые не хотят вкалывать, потому что это физически очень тяжело. Рычаги еле двигаются, детали постоянно ломаются. А на морозе, к примеру, в -20 никто мерзнуть и чинить никто не хочет».

Как рассказал пенсионер, работа дается ему с большим трудом: сильно беспокоят суставы. Приходиться постоянно принимать лекарства, чтобы унимать боль в ногах. Эдуард Николаевич отмечает:

«Буду работать, пока ноги не откажут. У меня дети и внуки, которым хоть как-то нужно помочь. Старший сын сейчас без работы и сколько ему придется ее искать не известно».

А Мария Евгеньевна, которой уже 68 лет, уверена, что это не пенсионеры жаждут поработать, а старость в нищете заставляет пожилых людей, искать возможность выживать. Она в преклонном возрасте подметает дворы своего района и поделилась с нами:

«Работа дворника не простая, особенно для меня: в прошлом я была педагогом. Но выбирать не приходиться. Нужно за квартиру платить, лекарства покупать и помогать детям, хоть копейкой».

Пенсионерка с бодростью отмечает, что теперь она может проводить много времен на свежем воздухе, а носочки будет вязать через лет 20. Мария Евгеньевна уверена, что большинство стариков, мечтали бы оказаться на ее месте, так как жить на одну пенсию, почти невозможно:

«Не важно, сколько тебе лет: 30 или 90, всегда хочется оставаться человеком. А разве можно себя чувствовать достойно, когда приходишь в магазин, а вместо мяса берешь субпродукт, и молоко заменяешь самым дешевым кефиром. Пусть у нас чиновники каждый день овсянку на воде поедят, потом я посмотрю, что они будут говорить!»

К сожалению, достигнув солидного возраста и честно отработав десятки лет, сегодня пенсионеры вынуждены в прямом смысле сражаться за достойную жизнь. В поисках счастливой и беззаботной старости многие пытаются, как могут подзаработать, и это уже становится нормой.