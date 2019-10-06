Что тайно делал российский спецназ на Шпицбергене 6.10.2019, 17:39

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Фото: RFL/RL

Россияне были в гражданской одежде, но вооружены и оснащены техникой.

Норвежская независимая интернет-газета AldriMer ("Никогда больше"), публикующая критические статьи о состоянии вооруженных сил, обороне и политике безопасности страны, сообщила о тайной нелегальной миссии российского спецназа на островах Шпицберген. Российский МИД назвал эту статью «грубой провокацией», пишет журналист Александр Гостев для svoboda.org. Однако вслед за норвежскими журналистами эту же версию событий изложила российская "Новая газета".

Издание AldriMer опубликовало расследование, в котором заявило, что недавно Шпицберген тайно и вопреки всем действующим соглашениям посетили российские военные. Они якобы приплыли на норвежский архипелаг на специальной российской мини-субмарине П-750Б, построенной для скрытной переброски морских диверсионных подразделений. Это было сделано, чтобы замести следы – единственный на островах аэропорт Свальбард, расположенный в крупнейшем населенном пункте и административном центре Лонгйир, принадлежит и обслуживается Норвегией, и появление там российских военнослужащих с оружием могло бы вызвать международный скандал.

Интернет-издание AldriMer, ссылаясь сразу на несколько источников информации в четырех государствах НАТО, в том числе на спецслужбы и военную разведку США, пишет, что россияне в гражданской одежде, но вооруженные и оснащенные техникой по армейским стандартам, десантировались с моря для проведения "разведывательных мероприятий" в те дни не только на Шпицбергене, но и на севере самой Норвегии, в ее континентальной части.

Российский вертолет МИ-8 на Шпицбергене

Фото: Reuters

Из полученных AldriMer материалов (как указывает издание, от "военных аналитиков союзных Норвегии стран") следует, что в этой российской операции участвовали не одни лишь кадровые офицеры, но и наемники из некой ЧВК, "хорошо известные спецслужбам НАТО из-за событий в Крыму". Кроме того, как утверждает AldriMer, власти в Осло и военные Норвегии знали о появлении вооруженных россиян на своей территории и связывали происходящее с недавними учениями в Арктике Северного флота РФ, но опасались что-либо предпринимать.

В настоящее время на архипелаге Шпицберген, являющемся демилитаризованной зоной, как и окружающие его воды, согласно Шпицбергенскому трактату, подписанному в 1920 году и определившему международно-правовой статус этой группы островов в Арктике, поддерживают свое присутствие Норвегия и Россия. Этот документ определил, что над архипелагом, ранее считавшимся свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии. Однако государствам – участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. В 1925 году Норвегия официально объявила Шпицберген частью королевства, а в 1947 году признала, что СССР (а впоследствии и Россия, как его преемница) является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на архипелаге.

Норвежский поселок Лонгйир

Фото: RFL/RL

Так как Советский Союз, а затем и Российская Федерация, являлся единственной страной, поддерживающей заметное присутствие на островах (до 1995 года численность советских, а затем и российских граждан на архипелаге превышала число норвежцев), за исключением самой Норвегии, отношения между двумя странами из-за Шпицбергена десятилетиями были довольно напряженными. Есть мнение, что именно сложившаяся ситуация во многом привела к тому, что Норвегия стала членом НАТО.

Когда в декабре 2011 года правительство России утвердило новую стратегию развития российского присутствия на Шпицбергене, включая строительство нескольких объектов в городе Баренцбург, это вызвало протест норвежской стороны. 18 апреля 2015 года Шпицберген посетил вице-премьер Дмитрий Рогозин, что привело к новым протестам Осло, так как Рогозин внесен в санкционные списки ЕС и Норвегии. Однако Москва обвинения в неуместности этого визита отвергла, ссылаясь на то, что российским гражданам для посещения Шпицбергена виза не требуется.

Российская "Новая газета" опубликовала собственное расследование, связанное с публикацией в AldriMer. Как считают журналисты "Новой газеты", российские военные и наемники, в форме без опознавательных знаков, тайно десантируются на Шпицбергене не впервые. Причем многие из них, подчеркивается в статье, якобы выкладывают собственные фотографии, сделанные там с указанием геотегов, в социальных сетях. Например, журналисты "Новой газеты" уверены, что сумели обнаружить следы пребывания на Шпицбергене с 2016 года чеченского так называемого "Летучего отряда Кадырова".

Утром 3 октября все эти фото и посты из социальных сетей исчезли, но в сети легко находятся их скриншоты:

Второй скриншот из соцсетей, с геотегом "Лонгйир"

"Новая газета" подчеркивает, что бойцы Росгвардии, в состав которой формально входит чеченский спецназ, не имеют права посещать все до единого государства Союза НАТО даже как частные лица, например, в туристических поездках. Так что речь, по мнению авторов статьи, идет явно о выполнении приказа.

В чеченском городе Гудермес расположен единственный в России частный так называемый "Российский университет спецназа", где и обучают подчиненных Рамзана Кадырова, в том числе из пресловутого "Летучего отряда". В 2018 году глава Чечни сам рассказал о том, что его бойцы провели учения в Арктике, на Северном полюсе и на российской Земле Франца-Иосифа. Этой операции даже посвящен специальный раздел на сайте названного вуза. Однако ни о какой тайной миссии в Норвегии Кадыров не говорил.

Вероятно, фотографии чеченских военнослужащих на Шпицбергене были сделаны официально – их самолет действительно приземлялся там на дозаправку. На Северном полюсе нет интернета, поэтому геотеги с указанием Шпицбергена на указанных выше фотографиях могли появиться всего лишь потому, что у участников операции там впервые появился доступ к сети. На наличии данных геотегов в общем и строятся все выводы "Новой газеты". Однако тот факт, что эти фото потом были быстро удалены из всех доступных мест, добавляет правдивости и версии изданий AldiMer и "Новой газеты".

Важно, что на эти публикации оперативно отреагировал российский МИД, назвавший их "частью системной работы по насаждению образа врага в лице России", грубой провокацией и фейком.

В октябре – ноябре 2018 года, когда в Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике проходили при участии (впервые) Швеции и Финляндии крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture, в которых были задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей и около 250 самолетов, норвежское министерство обороны обвинило Москву в сбое использовавшихся в это время систем GPS, которые могли привести к авиакатастрофам. Позже МИД Финляндии заявил о наличии доказательств вмешательства России, потребовав, чтобы Москва отказалась от дальнейших подобных действий, которые могли бы привести к "нежелательным инцидентам".