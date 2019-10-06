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Активисты «Молодого фронта» и защитники Куропат пришли на пикет «Европейской Беларуси»

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  • 6.10.2019, 17:43
Активисты «Молодого фронта» и защитники Куропат пришли на пикет «Европейской Беларуси»

К вечеру на пикетах гражданской кампании по сбору подписей становится многолюдно.

Вот так выглядит солидарность на деле. К вечеру на пикетах по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь» становится многолюдно.

«Особенно, когда нас приходят поддержать активисты других оппозиционных организаций», пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». - Так, вчера на пикете у входа на Тракторный завод вместе с нами стояли молодофронтовцы и защитники Куропат».


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