Активисты «Молодого фронта» и защитники Куропат пришли на пикет «Европейской Беларуси» 1 6.10.2019, 17:43

К вечеру на пикетах гражданской кампании по сбору подписей становится многолюдно.

Вот так выглядит солидарность на деле. К вечеру на пикетах по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь» становится многолюдно.

«Особенно, когда нас приходят поддержать активисты других оппозиционных организаций», пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». - Так, вчера на пикете у входа на Тракторный завод вместе с нами стояли молодофронтовцы и защитники Куропат».