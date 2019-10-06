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«Необходимость сбрасываться на ремонт раздражает больше всего»

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  • 6.10.2019, 18:40
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«Необходимость сбрасываться на ремонт раздражает больше всего»
Фото: tut.by

Родители высказались о «бесплатном» образовании.

Мама двоих детсадовцев Наталья из Бреста рассказала «Завтра твоей страны, что на канцелярские товары и бытовую химию в сентябре она потратила по 45 рублей на каждого ребенка. Еще по 20 рублей за ребенка собирают в «фонд группы»: на подарки, стаканы, салфетки под тарелки. Дополнительно родители сами покупают жидкое мыло, туалетную бумагу и бумажные салфетки, поролон для утепления и бумагу для оклейки окон.

− В прошлом году в группе старшего сына сломался кран. Родители его не только покупали, но и устанавливали сами. Не понимаю, почему в государственном саду не могут кран заменить? Сами делали песочницу, потому что прежняя была полностью прогнившая. Один отец принес доски, второй – сделал песочницу и покрасил, − делится Наталья.

Родителей также просят жертвовать деньги на счет детского сада. В прошлом учебном году сумма пожертвований равнялась базовой величине (почти 25 рублей). Тогда сбор средств был добровольным. А в этом году со всех родителей, которые приводят ребенка впервые, при оформлении вместе с медицинской справкой, папкой для личного дела спрашивали чек об оплате «добровольных» двух базовых величин на счет детсада.

Отец второклассника Вячеслав вспоминает, что в прошлом учебном году парты и стулья в классе были такими старыми и разбитыми, что родителям пришлось покупать детали и краску, ремонтировать и красить.

Дополнительно в класс купили шкаф, школьные стенды и информативные таблицы, а также телевизор, потратив на все это почти 900 рублей. Телевизор у родителей никто не просил, но на собрании они решили не сдавать деньги в фонд школы, а обустроить класс своих детей хотя бы таким техническим средством.

− В школу деньги сдашь, и неизвестно, куда они пойдут. А телевизор будет переходить с детьми по классам, и учителя смогут использовать его в обучении: показывать презентации, видео, проекты учеников, − объясняет Вячеслав.

За счет родителей дети обеспечиваются питьевой водой, салфетками и другими средствами гигиены. Отец школьника признается, не считая обязательных официальных затрат типа оплаты школьных обедов, за первый год обучения семьи внесли неплохой вклад, как финансовый, так и личный.

− А первого сентября этого года приходят наши дети в класс, а там уже другие стулья – настолько разваленные, что о них у девочек рвутся колготки, а у мальчиков на штанах остаются затяжки. Родителям нужно снова собираться и ремонтировать, − возмущается Вячеслав.


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