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В США приняли на вооружение ударную атомную подлодку

  • 6.10.2019, 18:51
В США приняли на вооружение ударную атомную подлодку
Иллюстрационное фото

Подлодки этого типа способны находиться под водой в течение нескольких месяцев.

В боевой состав Военно-морских сил США на церемонии в городе Гротон приняли ударную атомную подводную лодку USS Oregon SSN 793, оснащенную 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk, пишет «Униан».

«Oregon является 20-й подводной лодкой класса «Вирджиния», которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев», – говорится в сообщении.

Стоимость постройки каждой такой подлодки класса «Вирджиния» четвертого поколения оценивается примерно в 2,7 миллиарда долларов.


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