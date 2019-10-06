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Треть российской нефти признали нерентабельной

  • 6.10.2019, 19:16
Треть российской нефти признали нерентабельной

К 2036 году нефтяные доходы РФ рухнут на 40%.

Треть извлекаемых запасов российской нефти являются нерентабельными в добыче, показала инвентаризация месторождений, которую проводили Роснедра, пишет finanz.ru.

«Всего у нас 2700 месторождений нефти. Это 28,9 млрд тонн нефти», - подвел итоги в пятницу заместитель главы ведомства Орест Каспаров на сессии «Российской энергетической недели» (цитаты по «Интерфаксу»).

Подавляющее большинство (74%) - это мелкие месторождения с запасами меньше 5 млн тонн. Даже полное извлечение такого объема на поверхность - это лишь 1% от текущей годовой добычи в стране.

Если исключить месторождения, которые уже разрабатываются, имеют льготу по пошлине, находятся в системе ННД или имеют стратегическое значение для отрасли (например, Самотлорское), остается 719 месторождений с извлекаемыми запасами 17,2 млрд тонн. «Предварительные результаты такие: рентабельными являются 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов», - сказал Каспаров.

Теоретически при сохранении текущей добычи - около 550 млн тонн в год - этого объема могло бы хватить хватит примерно на 20 лет.

Но на практике все значительно хуже: месторождения истощаются и обводняются - на гигантах Самотлоре и Приобском извлекаемая на поверхность смесь состоит лишь на 10% из нефти, а в остальном представляет из себя воду и грязь.

Пик добычи в России может быть пройден уже в 2021 году, сообщил на той же энергетической неделе замминистра энергетики Павел Сорокин.

Если не предпринимать мер, через три года начнется неуклонное падение, которое к 2036 достигнет 40% - до 339 млн тонн в год; в Западной Сибири, где нефть - легкая и с низким содержанием серы, добыча сократится упадет почти в двое, предупредил он.

Проблема не столько в объеме запасов, сколько в их качестве. Новые запасы, которые ставят на госбаланс, из года в год становятся все хуже, рассказал Сорокин: «Большая доля, почти половина запасов сейчас нерентабельна в текущих условиях».

Критическая точка для бюджета с резким сокращением доходов, наступит, по словам Сорокина, в 2025 году: к этому моменту придется переходить к добыче трудноизвлекаемой нефти, которая существенно дороже.

В результате собирать с нефтяной отрасли прежний объем налогов будет уже невозможно. И чтобы предотвратить падение добычи, потребуется предоставление льгот, заявил Сорокин.

В базовом сценарии к 2036 году нефтяные доходы федерального бюджета рухнут на 40%, подсчитал Минфин России в «Бюджетном прогнозе РФ на период до 2036 года».

Если в прошлом году они составили 8,8% ВВП, то через 18 лет - лишь 3,3% ВВП. В базовый сценарий Минфин закладывает цены от 50 до 60 долларов за баррель и плавное снижение рубля - до 75 за доллар через 17 лет.

Компенсировать истощение запасов дешевой, легкой в добыче и рентабельной нефти, бюджету придется за счет всех прочих секторов экономики: ненефтегазовые доходы должны вырасти на 60%, сборы НДС - вдвое, общая налоговая нагрузка на несырьевой сектор - с 26,9% до 28% ВВП.

«По мере роста истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов, а также переноса инвестиций на льготные месторождения в структуре добычи продолжит расти доля месторождений с пониженной эффективной ставкой налогообложения (льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлине, режим налога на добавленный доход)», - предупреждает Минфин.


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