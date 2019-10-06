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Как потомки Гедимина побеждали Мамая на Куликовом поле

  • 6.10.2019, 19:19
Как потомки Гедимина побеждали Мамая на Куликовом поле

Именно действия наших князей определили исход битвы.

Битва на Куликовом поле, произошедшая 8 сентября 1380 года, является одним из ключевых событий в истории средневековой Руси. Победа в этом сражении полков под предводительством великого князя московского Дмитрия Ивановича над войском полководца Золотой Орды Мамая рассматривается российскими исследователи как переломный момент в освобождении русских княжеств от монголо-татарского ига и их объединения вокруг Москвы, пишет Литвин.

Вместе с тем значение Куликовской битвы для российской государственности совсем не означает, что победа в ней была одержана только выходцами из Северо-Восточной Руси. Важную роль в тех событиях, сыграли представители литовской династии Гедиминовичей.

РАТНИКИ ЖДУТ ТАТАР

Среди тех князей, которые поддержали призыв московского князя Дмитрия и пошли с ним к Дону, были братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. В свою очередь успех русских войск во многом был определен тем, что на Куликово поле к моменту битвы не успел еще один Ольгердович – великий князь литовский Ягайло – главный союзник татарского темника Мамая.

Названные сыновья великого князя Ольгерда Гедиминовича оказались по разные стороны противостояния еще задолго до встречи с темником Мамаем на Куликовом поле. Андрей и Дмитрий были старшими детьми от первого брака Ольгерда, а Ягайло – старшим сыном, рожденным во втором браке.

АТАКА КОННИЦЫ ТЕМНИКА МАМАЯ

После прихода в 1377 году Ягайло к власти в Великом княжестве Литовском Андрей, будучи на тот момент полоцким князем, отказался подчиняться власти младшего брата и был вынужден бежать в Псков, где стал княжить. Заключив союз с московским князем Дмитрием Ивановичем, Андрей уговорил присоединиться к нему и своего брата Дмитрия, удельного князя стародубского и трубчевского.

Очевидно, что Андрей и Дмитрий Ольгердовичи рассчитывали на помощь московского княжества в конфликте с Ягайло. Но так сложилось, что они прежде всего сами оказали бесценную услугу московскому князю. У братьев было своё войско и опыт успешных сражений с татарами.

По крайней мере, известно, что полоцкий князь Андрей принимал участие в битве на Синих Водах (1362 год), в которой литвины разгромили трех ордынских князей. Также Андрей был одним из тех военачальников, которые разбили татарское войско в 1378 году в битве на Воже прежде чем оказаться в сражении на Куликовом поле.

Перед битвой с Мамаем полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, состоящие из жителей Полоцка, Пскова, Стародуба и Трубчевска, значительно усилили русское войско. 4 сентября в урочище Березуй они присоединились к Дмитрию Ивановичу и, очевидно, повлияли на его дальнейшие решения.

ПОСЛЕ СХВАТКИ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, что именно Ольгердовичи убедили великого князя московского перейти Дон. Литовские князья не без оснований считали, что отсутствие возможности для отступления сделает русское войско «твердым».

Согласно «Сказанию…» Андрей и Дмитрий Ольгердовичи также помогли московскому князю расставить войско в боевом порядке. Замысел битвы заключался в изматывании обороной атакующего противника и нанесением ему в решающий момент контрудара из засады.

Характерно, что литовским князям достались очень важные участки на Куликовом поле. Князь Андрей возглавил полк правой руки, который впоследствии успешно отразил атаку татарской конницы и устоял на своих позициях.

Князь Дмитрий Ольгердович командовал частью резервного полка, который вступил в битву в самый критический момент для русских войск и некоторое время удерживал атаку главных сил ордынцев. По другим источникам, Ольгердовичи находились в передовом полку русского войска, который первым встретил лобовую атаку татар.

Очевидно, что вместе с князями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами в Куликовской битве на стороне русского войска принимали участие и другие знатные литовские воины. В одной из редакций «Сказания о Мамаевом побоище» среди командиров полка правой руки упоминается князь Глеб Друцкий, а при подсчете потерь русского войска говорится о гибели «30 панов литовских».

И В НАШЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗЖАЮТ ВОИНЫ НА ПОЛЕ КУЛИКОВО

Также многие историки считают, что отношение к литовской династии Гедиминовичей имели князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, который командовал запасным полком, решившим исход боя на Куликовом поле. Его отцом называют князя Кориата, в крещении Михаила Гедиминовича. Дмитрий Михайлович Боброк-Волынскийв исторических документах часто упоминается вместе с князями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами, что можно объяснить их родственными связями.

По-разному оценивают историками действия великого князя литовского Ягайло. Его опоздание, которое стоило Мамаю победы, можно рассматривать как пример стратегической неудачи. Однако весьма вероятно, что Ягайло не спешил на битву. В то время как русские и ордынские войска изматывали себя в сражении, Ягайло думал о том, чтобы сохранить свое войско для борьбы за великокняжеский престол в Вильно, и ему это удалось.

История Куликовской битвы показывает, что Андрей и Дмитрий Ольгердовичи были опытными полководцами, а Ягайло Ольгердович – хитрым политиком. В конечном итоге именно действия и бездействия этих литовских князей оказали решающее значение на исход Куликовской битвы.


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