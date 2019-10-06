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Официально назначен новый директор лицея БГУ

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  • 6.10.2019, 19:49
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Официально назначен новый директор лицея БГУ

Им стал 41-летний физик.

В Лицее БГУ официально назначили нового директора, передает Еврорадио. Им стал кандидат физико-математических наук Игорь Варакса, который до сих пор исполнял обязанности руководителя учебного заведения. Приказ об этом подписал ректор БГУ Андрей Король.

41-летний Варакса начал работать в Лицее в 2001 году и прошел путь от учителя физики и астрономии до заместителя директора. Сам он в свое время закончил это заведение с золотой медалью, а после учился в БГУ. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности “Лазерная физика".

Предыдущий директор Макар Шнип ушел с поста в августе этого года. Он руководил лицеем в течение пяти лет и пользовался большим авторитетом среди учащихся. В отличие от нынешнего главы Шнип — историк и темой его диссертации было Великое княжество Литовское.

Причины увольнения Макара Шнипа не разглашаются.


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