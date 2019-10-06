В Ираке отправили в отставку губернатора Багдада 6.10.2019, 21:12

Губернатор был уволен на фоне акций протеста в стране.

В Ираке в воскресенье, 6 октября, на фоне антиправительственных акций протеста отправили в отставку губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Hadath.

Как сообщается, для урегулирования ситуации в столице, местные депутаты единогласно проголосовали за отставку губернатора Багдада.

Отмечается, что в течение 5 дней местная власть будет принимать заявки от кандидатов на должность губернатора иракской столицы.

Напомним, ранее представитель ООН в Ираке призвала протестующих и власти воздержаться от насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах страны. В ООН выразили обеспокоенность большим количеством погибших и пострадавших в ходе акций протеста.