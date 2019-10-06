Как «Погоня» победила Российскую империю 4 6.10.2019, 21:24

1,059

Национальный герб белорусов оказался сильнее российской бюрократии.

Изображение всадника на мчащемся коне с понятым мечом — символ очень древний. Трудно определить, когда точно впервые он появился в европейской истории. Герб применялся вождями племен лютичей, бодричей. Всадника с мечом мы видим и на гербе опольского князя Казимира, пишет «Литвин».

Литвинский герб «Погоня» был помещен и на печати светлейшего князя Александра Невского, супругой которого была Александра Брячиславовна, представительница древнейшего непокорного рода князей-полочан. Изначально, как полагают многие современные исследователи, «Погоня» была гербом Полоцка и Полоцкого княжества, земли которого занимали значительную часть территории современной Беларуси.

В более поздние века «Погоня» плотно ассоциировалась с белорусскими (литвинскими) территориями, ещё когда они являлись частью Великого княжества Литовского. В качестве государственной печати впервые появляется на знамёнах Ольгерда (1366), Ягайлы (1386) и Витовта (1401).

СИМВОЛ "ПОГОНЯ" НА ГЕРБАХ ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Именно в те времена герб «Погоня» был принят в качестве официального символа большинством белорусских воеводств. По сути тогда сформировалась общая обязанность преследовать неприятеля не только военным сословием, но и всеми гражданами, способными носить оружие. Кстати отсюда и вытекает название геральдического символа, поскольку в переводе с латинского «pogonia» собственно означает теснение врага.

После прекращения существования Речи Посполитой и включение территории княжества Литовского в состав Российской Империи, «Погоня» не утратила своего официального статуса для белорусских земель. Символ по приказу русских императоров и императриц неизменно включали в гербы неоднократно изменяемых границ губерний и наместничеств, также «Погоня» присутствовала на знамёнах полков Литовского корпуса российской армии. Тем самым, даже царская власть признавали национальные символы литвинов, стараясь создать видимость соблюдения древних исторических традиций.

К началу 20 века «Погоня» являлась основной либо вспомогательной символикой 22-х гербов городов Империи, трёх губерний и одной области. Фактически действие герба «Погони» осуществлялась на территории царской России, которое практически совпадало с местами этнического проживания этноса литвинов, который позже был переименован в белорусов. Наличие данной символики позволяло литвинам (белорусам) сохранять свою национальную идентичность даже в жёстких условиях царской власти.

ВИТЕБСКАЯ "ПОГОНЯ"

Герб «Погоня» не раз замечен в ратных подвигах войн, которых в изобилии вела Царская армия. В частности, на киверных гербах и боевых знамёнах Белорусского и Гродненского гусарских полков, сформированных на территории бывшего Великого княжества Литовского, неизменно был вышито изображение «Погони».

Боевые части, набранные в землях литвинов, героически проявили себя в Отечественной войне 1812 года. Позднее герб с изображением всадника размещали на своих знаменах повстанцы, сражавшиеся против царского деспотизма в 1830 и в 1863 годах на территории нынешней Беларуси. Литвинская погоня стала в середине 19 века символом борьбы за свободу, но царские власти так и не отважились запретить ее.

Получил своё распространение герб «Погоня» и в правоохранительной системе. Скажем, данная символика в 19 веке получила отображение на бляхах минской полиции и жандармерии. Однако большую известность «Погоня» получила в качестве символа протеста. Интересен, такой исторически факт, 22 января 1863 года разгорелось национально-освободительная борьба поляков, украинцев и белорусов, которые выступили под модифицированным гербом Речи Посполитой. Он соединил Архангела Михаила – символа Киевской Руси, польского Орла и белорусской «Погони». Это стало символом общего выступления против жёсткого империалистического режима представителей этих народов.

СИМВОЛ "ПОГОНЯ" НА ГЕРБЕ СОВРЕМЕННОГО ЖИТОМИРА В УКРАИНЕ

Впрочем, в 18-19 веках герб «Погоня» был представлен на печатях князей земель, являющихся территорией нынешней Белоруссии и Литвы. Среди них можно назвать Самогитское, Белостокское, Литовское, Полоцкое и Витебское княжества. Разумеется, каждый из них обладал своими характерными особенностями, имея лишь одну общую деталь — историческую принадлежность к литвинам.

Также герб «Погоня» продолжает оставаться официальным символом таких городов бывшего Великого княжества Литовского, как Невель, Себежа и Велижа, которые сейчас вход в состав Российской Федерации. Кроме того, на гербе Житомирской области имеется фрагмент литвинской «Погони».

Присутствовала «Погоня» и на Имперском российском гербе, символизируя тем самым обширные белорусские земли. Большой ошибкой будет полагать, что данный символ является сепаратистским. "Погоня" сегодня символизирует историческую память о былом величии государства древних литвинов, от которых и берет исток современная белорусская нация.