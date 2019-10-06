Скидки и акции: есть ли выгода для белорусов? 6.10.2019, 21:29

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Иллюстрационное фото

Как правильно посчитать выгоду от скидок и акций в магазинах.

Скидки и акции давно стали привычным атрибутом торговли. Но все равно пробуждают в нас азарт и охотничьи инстинкты: повышают реакцию, хватательный рефлекс и выносливость при переноске тяжестей. Мозговая деятельность ради быстроты решений падает до арифметики в одно действие: «скидка 20% – интересно», «скидка 50% – беру не глядя», «скидка 70% и больше – беру все и побольше». Myfin.by выяснил, как посчитать выгоду от скидок и акций в магазинах.

Для чего придумали акции?

Акции и скидки были в экономике всегда. Единственный период без них – советская плановая экономика, с дефицитом и регулированием цен.

Во все прочие времена скидки делали:

- при падении спроса;

- при избытке товара;

- когда невыгодно хранить товар (сброс цен на ягоды в конце базарного дня);

если продавцу срочно нужны деньги.

И не забудем о конкуренции, когда торгуют себе в убыток, но во вред соседу.

Что такое акции сегодня?

В современной торговле все сложнее. К описанным экономическим причинам добавляются новые реалии:

- промышленные товары и даже некоторые продукты подчиняются моде. Как только она меняется, продавцы избавляются от вещей из «прошлой коллекции»;

- продавцы заранее планируют акции. Иногда поднимают цены, а потом продают товар «по акции», но с обычной наценкой;

- предлагаются скидки от объема, который больше обычной покупки – «3 по цене 2», «2 по цене 1».

Фото: tut.by

Есть особые предложения для лояльных клиентов – дисконтные карты, накопительные бонусы и т.п., которые привязывают покупателя к одному продавцу, даже если конкретная покупка не выгодна.

У крупных сетей нет особенной нужды продавать залежавшийся товар себе в убыток, т.к. поставщики (правда не все) меняют просроченный продукт. Зная все это, трудно поверить, что акции – это вынужденная мера или подарок потребителям. Явно виден обдуманный маркетинговый подход.

Акции – это обман?

Торговлю часто подозревают в обмане и иногда вполне заслуженно. Но для крупных сетей и магазинов обман постоянных клиентов – очевидная глупость. Однако делать акции без выгоды для себя они не стремятся. Здесь все сложнее.

Например, только из акционных товаров трудно, а скорее всего и невозможно, составить полную корзину покупок.

Для иллюстрации:

Скидка в 50% на ходовой товар иногда обещает рост продаж в 10-15 раз. Отчасти потому, что клиенты берут больше, чем нужно, и потому, что они перестают покупать этот же товар у конкурентов.

Пусть магазин продает три связанных товара с торговой надбавкой 40%. Назначим на один из них скидку в 50%, два других продаем без скидки. Пусть условная закупочная цена каждого товара будет 10 рублей.

на акционном товаре магазин теряет 30%, т.е. продает себе в убыток;

на каждом неакционном товаре зарабатывает по 40%;

при увеличении оборота в 10 раз магазин зарабатывает не 12 рублей с 3-х товаров (как до акции), а 50 рублей с 30 продаж.

Фото: mila.by

Ассортимент при этом не увеличивается, т.е. вложения не растут. Возрастают только оборотные издержки, но прибыль на вложенный рубль их покрывает с запасом.

Это условный пример. На самом деле магазин вряд ли пойдет на убыточные продажи, скорее он получит скидку от поставщика или выберет товар с большей наценкой. А реальные покупатели купят не только 3 товара, а целую корзину по обычной цене.

Сейчас акция – это даже не попытка продать конкретный товар, а способ привлечения покупателей в магазины. Это больше касается продуктов, но актуально и для одежды, обуви и техники.

Как определить для себя выгодные акции?

А вот этот вопрос со всеми прежними расчетами прямо не связан. Чтобы понять личную выгоду, нужна не простая арифметика, а домашняя бухгалтерия. При таком подходе картина принципиально меняется.

Если смотреть не на один ценник, но на весь личный бюджет то быстро заметишь, что:

существует объективная потребность в товарах и услугах которая не зависит от цен. Ненужный товар со скидкой в 90% – это прямой убыток на оставшиеся 10%.

Покупка лишнего товара ради скидки увеличивает потребление, расходы на него, но не качество жизни.

Иногда акции не уменьшают расходы, а увеличивают их.

Фото: amc.com

Покупка упаковки майонеза вместо одной пачки не дает сэкономить, но заставляет покупать все прочие составляющие для салатов и других блюд, чтобы не пропал уже купленный майонез.

Такому расчету поддается не только количество продукта, но и время его потребления.

Пример:

Выгодно ли мужчине, который стрижется раз в месяц за 10 руб., пойти в парикмахерскую через 2 недели ради стрижки по акции за 6 руб.? Считаем вместе:

парикмахерские услуги на месяц – 10 руб., на полмесяца – 5 руб.;

визит в парикмахерскую на полмесяца раньше – потеря 5 руб.;

стрижка за 6 руб. – экономия 4 руб.

в итоге убыток – 1 руб.

Еще один обязательный совет – прежде чем соглашаться на любую акцию, проверьте цену этого или аналогичного товара у других продавцов.

Общий вывод

Акции выгодны лишь в том случае, когда уменьшается общая стоимость расходов на товары и услуги. Считайте.

Акции выгодны, если при старом уровне расходов повышается качество жизни, а не потребление ненужных продуктов.

На практике бывает полезно дождаться акции на нужный продукт и совсем нет смысла покупать что-то только из-за акции.