Путинское ТВ потеряло человеческий облик 8 Анастасия Миронова, «Главред»

6.10.2019, 21:35

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Российское телевидение не смотрит уже никто.

Путину надоело, что по российскому телевидению плохо говорят про Украину? Простите, а ему не надоело, что там говорят только про Украину?

В первые годы россияне смеялись. Некоторые - громко, остальные - в кулачок. Похихикивали. В конце концов, многие считали, что в России пока все хорошо: рубль упал, но карабкается, деньги по кубышкам еще не выметены и даже в Турцию пока летать не запретили. Народ смотрел кино про Украину, полагая, что кому-то она действительно интересней, чем их новости.

Но вот прошел год, второй, третий... Скоро будет шесть лет, как кроме Украины ничего по нашему телевизору не показывают. Ну разве что самолет какой упадет и 100 погибших. Ни обвал рубля, ни инфляция, ни недоедание - ничего не волнует российских журналистов. Четверть детей в России живет за чертой бедности? Непонятно что взорвалось на полигоне в Белом море и в России отключили станции радиологического мониторинга? Что бы ни происходило в России: повышение пенсионного возраста, мусорная реформа, падение детей на Кузбассе в голодные обмороки - по телевизору показывают только Украину. Начиная с дневного прайм-тайма и до вечерних сериалов. Итоговые программы Первого канала и Дмитрия Киселева на "России 1" процентов на 70 посвящены Украине, еще 10-15% сюжетов там - про другие страны. И лишь в конце они говорят о России, порой только в рубрике "юмор".

На каждом канале политические шоу, которые на самом деле - украинские внутриполитические. Говорят только об Украине. Ведущие этих дневных передач уже сами от себя озверели. Этот Артем Шейнин потерял человеческий облик. Ольга Скабеева, вы меня простите, выглядит, как офицер СС. И ладно бы вшивые интеллигентишки из «Фейсбука» так считали: вы почитайте народные форумы и Пикабу - везде горько шутят, не бабушкой ли приходилась Ольге Скабеевой нацистская надзирательница Ирма Грезе.

Даже на Пятом канале есть свое ток-шоу про Украину!

Ну надоели! Вы людям уже надоели! Интернет заполнен вопросами "Почему политические шоу только про Украину?" Кто-то их смотрит? Да бросьте, никто уже, кроме домохозяек в Альцгеймере. Я ни одной пенсионерки не знаю лично, кому бы до сих пор было интересно включать эти шоу и новости. Даже в доме-интернате для ветеранов их не смотрят. Реальные рейтинги почти нулевые, но все эти шоу снимаются, потому что у них есть один главный зритель и он любит. И просит, видимо, еще, потому что буквально на днях анонсировали появление новой передачи про Украину.

Про Россию не хотите на деньги россиян на их телевидении что-нибудь рассказать? Телевизор с его вечной темой про Украину не просто надоел до изжоги - он стал лицемерным. Такое тотальное замалчивание внутрироссийской повестки лицемерно и омерзительно. Повторяю: когда в России произошел ядерный взрыв и Северодвинск накрыло гамма-излучением, вся страна и даже весь мир ждали объяснений. Туристы ехали в Карелию и на Соловки, местные жители ходили за грибами и ягодами. По всей стране люди гадали, почему открыты станции радиологического контроля и как это объяснить. А что телевизор? Телевизор российский показывал Зеленского.

Ему, кстати, совет, в рубрику "Хозяйке на заметку". Можете свое телевидение не держать - про украинские новости есть российское. Если где на Полтавщине отопление отключили или труба с газом в Харькове лопнула, так российские вам первые сообщат, вы даже не волнуйтесь.

Анастасия Миронова, российский журналист, «Главред»