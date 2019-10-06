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«Подписи за наших ставили смело и с удовольствием и учителя, и врачи, и даже сотрудники исполкомов»

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  • 6.10.2019, 21:42
  • 1,461
«Подписи за наших ставили смело и с удовольствием и учителя, и врачи, и даже сотрудники исполкомов»

У белорусов есть хороший шанс начать новую жизнь.

Последний месяц мы много работали, проводили пикеты и собирали подписи, обошли тысячи квартир, разговаривали с людьми, обсуждали проблемы, вместе искали пути выхода из тупика, в котором Беларусь находится благодаря безумному диктатору.

Об этом написал в «Фейсбуке» видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич, который принимает участие в «парламентской кампании» по Грушевскому избирательному округу №98.

Есть очень много позитивных моментов, которые сами по себе говорят о том, что у нас есть хороший шанс сбросить оковы диктатуры и начать новую достойную жизнь.

Во-первых, мы еще раз убедились, что людям надоело терпеть. Подписи за наших ставили смело и с удовольствием и учителя, и врачи, и работники МВД, и даже сотрудники исполкомов. А еще больше людей просто подходили, чтобы поговорить, предложить помощь, присоединиться к нам.

Во-вторых, мы видим страх властей. Мобилизована армия алкоголиков-провокаторов и мелких чиновниц, которые следили за каждым нашим пикетом и строчили жалобы по абсурдным и пустяковым причинам. Только в Минске — предупреждения почти у каждого кандидата — за визитку, за слово в биографии, за то, что посмел сказать кому-то о своем видении будущего страны.

В третьих, от людей мы знаем о тех проблемах, которые имеют место быть и на которые власти просто положили огромный ржавый болт. Примеров — сотни. От добитых дорог и подъездов — до нищенских зарплат и пенсий. И коренное отличие от того, что было раньше в том, что сейчас белорусы указывают одного конкретного виновника своих бед.

Ну и в четвертых, мы твердо знаем, что нужно продолжать борьбу - всем вместе. Бессильная злоба чиновников и холуев, вынужденных раз в пять лет мириться с нашими флагами на улицах, показывает, что мы на правильном пути.

Завтра возле отеля «Мариотт» на проспекте Победителей, 20 в Минске пройдет большой пикет по сбору подписей за участников избирательной кампании от «Европейской Беларуси». Начало — в 12:00. Приходите с друзьями, семьями и паспортами. Вместе подведем итоги этого месяца и поделимся планами на следующий.


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