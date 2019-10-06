Фотофакт: Лидчанка нашла азбуку, которой больше 100 лет 2 6.10.2019, 21:55

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Фото: newgrodno.by

В деревенском бабушкином доме ей на глаза попалась небольшая книжица.

На ней большими буквами написано – «Азбука». По ее потрепанному и пожелтевшему от времени состоянию было понятно, что издание старое, пишет сайт newgrodno.by.

В алфавите еще есть «ять», «фита» и «і» (в 1918-м на смену им пришли «е», «ф» и «и»). Здесь все буквы делятся на «легкія» и «трудныя» – это значит, на гласные и согласные.

Несмотря на то, что эта старая азбука запросто поместится на ладони, ее содержание очень разно-образно. Внутри нее – линейные рисунки и чертежи, прописи и упражнения в чтении, нравоучительные басни и стихотворения, молитвы и проповеди, таблица умножения…

Но главный интерес в том – сколько же лет этой азбуке? Изношенные края страниц не позволяют установить точную дату выхода. Но зато отчетливо видно, что в свет вышла она в типографии Товарищества Сытина. Именно здесь в 1883 году впервые была издана эта «Новейшая полная российская азбука», а далее регулярно переиздавалась вплоть до 1918 года. Экземпляр же, который оказался в руках Светланы, вышел в свет точно ранее 1910 года.

Несмотря на миллионные в совокупности тиражи данной азбуки, до наших дней дошли считанные ее экземпляры. И они являются большой редкостью!

Фото: newgrodno.by

Фото: newgrodno.by

Фото: newgrodno.by