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Эрдоган и Трамп обсудили создание в Сирии зоны безопасности

  • 7.10.2019, 7:35
Эрдоган и Трамп обсудили создание в Сирии зоны безопасности

Зона будет создана на востоке от Евфрата.

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив создание в Сирии зоны безопасности.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Президенты обсудили планируемую зону безопасности на востоке от Евфрата.

Также Эрдоган подтвердил, что в ноябре посетит США.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии.


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