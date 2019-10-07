Эрдоган и Трамп обсудили создание в Сирии зоны безопасности 7.10.2019, 7:35

Зона будет создана на востоке от Евфрата.

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив создание в Сирии зоны безопасности.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Президенты обсудили планируемую зону безопасности на востоке от Евфрата.

Также Эрдоган подтвердил, что в ноябре посетит США.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии.