Эрдоган и Трамп обсудили создание в Сирии зоны безопасности
- 7.10.2019, 7:35
Зона будет создана на востоке от Евфрата.
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив создание в Сирии зоны безопасности.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.
Президенты обсудили планируемую зону безопасности на востоке от Евфрата.
Также Эрдоган подтвердил, что в ноябре посетит США.
Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии.