Леонид Заико — чиновникам: Ребята, вы все довели до абсурда 58 7.10.2019, 7:50

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Леонид Заико

Экономист рассказал о дураках во властных кабинетах.

В экономических итогах на «Примусе» известный экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказал мнение, что природа равномерно распределяет людей по их интеллектуальным способностям: 5 % — это умные, талантливые, способные люди. И для противовеса им создается тоже 5 % настоящих дураков. Леонид Заико cчитает, что зачастую настоящие дураки концентрируются именно в чиновничьих кабинетах:

- Какой нормальный человек может предложить, что для того, чтобы ездить на автомобиле, нужно заплатить за целый месяц? Один раз проехался — плати месячную плату. Вот и получается, что у нас есть целая группа очень интересных людей, которая называется министерство финансов. Это пять процентов, про которые я и говорил. Они там сконцентрировались. Могут на меня обижаться, могут не обижаться

А почему нужно платить ежемесячно? Пойдем дальше, нужно платить за каждую поездку. Давайте наймем где-то полмиллиона инспекторов. Вот я подъехал к дому, а там уже стоит Вася. Обязательно в форме, может и полковник. Говорит: «Леонид Федорович, сколько вы проехали?». Я говорю: «Шесть километров триста двадцать метров». А он отвечает: «С вас три копейки». Давайте так работать. Ребята, вы все довели до абсурда.

- Посмотрите, чем занимается совет министров. 25 сентября постановления № 656 и № 655 «Об отчуждении имущества минского МЗОРa и витебского «Витязя». И там они описывают, как до 26 марта 2020 года нужно продавать эти помещения. Больше меня всего изумляет графа: «Рыночная стоимость по состоянию на 26 марта 2019 года без налога на добавленную стоимость». Вот они придуриваются или реально считают, что это рыночная стоимость, что они там написали?

- Нет, это необразованность и профессиональная некомпетентность. Ребята, вы слышите? Объясните, что вы там «нафиндячили» с этими цифрами. У меня такое уже было с одними солидными структурами. Когда я начал им все объяснять, то понял, что нужно писать книги по оценке недвижимости. Там просто корова не стояла, бык не валялся и свинья не пробегала мимо.

Во-первых, если вы пишете «рыночная стоимость» — то вы просто попали в лужу. Более-менее подошло бы определение «рыночная цена».

Как экономист, который преподавал экономическую теорию в разных вузах, включая и белорусские. Можно так пошутить? Так вот, я хочу сказать, что в Беларуси утерян вкус к экономической теории. Все пишут, придумывают разные сборы. Кредиты на учебники, кредиты на школьную форму. Есть и такое. Вот, ребята, что вы вытворяете?! Тут уже маузера не хватит, тут нужен MG-34.

А все по причине того, что никто не бьет чиновников по рукам. Я предлагаю ввести телесные наказания для чиновников, которые предлагают экономически безграмотные вещи. В чем это будет заключаться? Берем томик Маркса на немецком языке, бьем легонько по голове и пусть читает. Потом берем Мизеса на английском, бьем по голове и пусть читает. Бамс! Вот тебе Антонио Пезенти на итальянском языке. Хоть что-то появится в этих головах. Блеск в глазах появится.

Также Леонид Заико прокомментировал повышение цен на сахар в Беларуси:

- Это свидетельство того, что мы зашли в сахарный тупик. Ребята, не «засахаривайте» страну, мне стыдно, когда русские продают сахар у себя по 60 центов, а мы требуем по 70 центов. А потом кто-то едет в Москву и говорит «дайте мне деньги за налоговый маневр». Ребята, cахар должен быть дешевым, а потреблять его нужно мало.