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Хан: Могерини отменила визит в Минск из-за Лукашенко

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  • 7.10.2019, 8:04
  • 7,415
Хан: Могерини отменила визит в Минск из-за Лукашенко
Йоханнес Хан
ФОТО: ec.europa.eu

Всему виной — отъезд диктатора в Украину.

Об этом в интеревью телеканалу ОНТ заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, пишет tut.by.

— К сожалению, визит не состоялся, потому что Лукашенко (4 октября он находился в Житомире на Втором форуме регионов Беларуси и Украины — прим.) тоже находится не в стране, — рассказал Йоханнес Хан.

Он заявил, что визит «просто физически его невозможно было совершить».

При этом он отметил, что надеется, что визовое соглашение будет подписано, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД Польши, Литвы и Латвии не приедут в Минск, где должны были принять участие в мероприятиях высокого уровня по тематике Восточного партнерства.

В представительстве ЕС в Беларуси позже пояснили, что Федерика Могерини отменила свой визит в Минск «из-за ряда изменений в повестке дня».

Как сообщала «Радио Свобода», представители ЕС винят в срыве визита Лукашенко. Также из источников стало известно, что Могерини советовали не ехать в Минск.

Позже стало известно, что встреча глав МИД Восточного партнерства и стран-соседей в Минске перенесена на 2020 год. Встреча пройдет в новом составе: как известно, Федерика Могерини дорабатывает последний месяц на посту главного дипломата Евросоюза. Ее преемником называют испанского дипломата Жозепа Бореля. В случае победы на голосовании в Европарламенте Борель начнет работу с 1 ноября 2019 года.


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