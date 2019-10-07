закрыть
7 октября 2019, понедельник, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси выпал первый снег

6
  • 7.10.2019, 8:29
  • 4,196
В Беларуси выпал первый снег

Синоптики рассказали, сколько он продержится.

Как и предсказывали глиняные таблички, некоторых белорусов накрыло снегом. Те, кому повезло, мнут в пальцах незнакомую субстанцию, пробуют на зуб, лепят из нее фигурки, пишет onliner.by. Эта партия замерзшей воды, доставленная из Норвегии, небольшая и скоро кончится (синоптики говорят, что скоро потеплеет). Поэтому надо спешить: радоваться, жаловаться на жизнь, уйти в занос, склеить первого робкого снеговика с глазками из грязи... Соцсети не теряют времени.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип