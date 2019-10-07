В Беларуси выпал первый снег 6 7.10.2019, 8:29

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Синоптики рассказали, сколько он продержится.

Как и предсказывали глиняные таблички, некоторых белорусов накрыло снегом. Те, кому повезло, мнут в пальцах незнакомую субстанцию, пробуют на зуб, лепят из нее фигурки, пишет onliner.by. Эта партия замерзшей воды, доставленная из Норвегии, небольшая и скоро кончится (синоптики говорят, что скоро потеплеет). Поэтому надо спешить: радоваться, жаловаться на жизнь, уйти в занос, склеить первого робкого снеговика с глазками из грязи... Соцсети не теряют времени.