Высокопоставленные «единороссы» предвидят наступление катастрофы 5 7.10.2019, 8:42

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Уход Путина на пенсию стал бы лучшим сценарием для России.

Известный российский политолог Валерий Соловей опубликовал у себя в «Фейсбуке» интересное наблюдение, касающееся настроений, царящих на самых верхних эшелонах партии «Единая Россия». По словам доктора исторических наук – эти настроения достаточно мрачные.

В частности Соловей Пишет:

Моя переписка с одним из корреспондентов

«Корреспондент: Добрый день. Поделюсь одним наблюдением. Вчера встретился со старинным приятелем. Он в «Единой России» занимает высокий пост. Одна из первых фраз: » Ощущение надвигающейся катастрофы. То там то здесь полыхает. А Москва словно в другом мире живёт…»

Я: Да все в Москве понимают, поверьте. Просто не хотят потерять свои посты, докладывая «вождю» о неприемлемом 🙂 А сами, тем временем, готовятся к эвакуации. Даже такой друг, как Тимченко.

Корреспондент: Кстати в конце сошлись на мнении, что уход «вождя» на пенсию был бы сейчас лучшим сценарием для страны. ) Недавно, кстати, вернулся с Шиеса. Похоже, что принят курс на силовое подавление движения. Так как количество чопиков увеличивается».