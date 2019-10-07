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Станислав Драгун: Кто еще, ходя пешком, забивает по девять мячей за сезон?

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  • 7.10.2019, 8:44
  • 1,314
Станислав Драгун: Кто еще, ходя пешком, забивает по девять мячей за сезон?
Станислав Драгун

Футболист БАТЭ ответил на критику.

"Почему люди, которые по пять лет сидят без работы, приходят и начинают комментировать футбол? Я что-то не умею, но лучше я буду заниматься своим делом, выходить и играть, делать свою работу на поле. Если они разбираются, почему сидят без работы? Да, есть свои субъективные и объективные причины, почему где-то что-то не получается. Согласен с критикой в свой адрес. Где-то играл не очень хорошо, в той же Лиге Европы, с "Сараево". Но я забил в этом сезоне больше, чем за какой-либо другой сезон прежде.

Пусть я хожу пешком, но статистика говорит сама за себя. Кто еще ходит по полю пешком и забивает по девять мячей за чемпионат?", — заявил полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5", пишет "Прессбол".


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