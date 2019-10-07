Армия белорусских интернет-пенсионеров прирастает 2 7.10.2019, 9:06

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Медиаграмотность среди людей старшего возраста повышается.

За последних десять лет в белорусской интернет-аудитории существенно увеличилась доля людей старшей возрастной группы.

Так согласно данным медиаисследования gemiusAudience, проводимого по инициативе исследовательской компании #DB3 с января 2009 года, в декабре 2009 года, доля людей старше 55 лет составляла 2% от всей беларускай интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, то в августе 2019 компьютерная интернет-аудитория 55+ составила почти 18%, сообщает infopolicy.biz.

Напомним, что 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко повысил минимальный возраст, необходимый для оформления трудовой пенсии, на три года и к 2023 г. он достигнет 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.

В период с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 возраст выхода на пенсию в нашей стране составляет 61,5 лет для мужчин и 56,5 лет для женщин. В 2020 году возраст выхода на пенсию составит уже 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

В этой связи в исследовании рассматриваются социально-демографические характеристики белорусских интернет-пользователей, которые достигнут пенсионного возраста в следующем году.

В августе 2019 мужчины в возрасте 62+ года составили 3,7% или 156 тысяч человек белорусской компьютерной интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, а женщины в возрасте 57+ лет — 8,2% или 350 тысяч человек.

Распределение по уровню образования:

Мужчины 62-74 Женщины 57-74 неоконченное среднее 6,24% 1,89% полное среднее 34,37% 28,80% среднее специальное 24,69% 36,86% неоконченное высшее 1,21% 0,88% высшее 33,50% 31,57%

Отличие в образовательном уровне заключаются в том, что большая доля женской аудитории имеет среднее специальное образование, а мужская аудитория - просто полное среднее образование.

Распределение по размеру домохозяйств:

Мужчины 62-74 Женщины 57-74 1 человек 23,02% 23,77% 2 человека 46,41% 44,76% 3 человека 14,85% 18,98% 4 человека 4,81% 6,74% 5 человек и более 10,91% 5,75%

Распределение по роду деятельности

Среди мужчин-пенсионеров (62-74 года) 69% и 12% соответственно являются специалистами/главными специалистами.

У женщин (57-74 года) — 62% и 16% интренет-пользовательниц являются специалистами /главными специалистами. Еще почти 4,5% женщин определяют свой род деятельности как творческие работники. Менеджерки среднего звена составляют 2,2%.

Различие в роде деятельности связано с тем, что в 57 лет многие белорусские интернет-пользователи продолжают трудовую карьеру.

Распределение по уровню дохода

Самая большая доля мужчин — 25% имеют доход от 360 до 500 белорусских рублей, что коррелирует с размером средней пенсии в Беларуси. У женской аудитории самая большая группа — 21,5% имеет доход в размере 120-240 BYN в месяц. Здесь видна разница в уровне дохода мужчин и женщин в Беларуси.

География

По географическому признаку — 40% мужчин и 40% женщин живет не в Минске или других областных городах, т.е. это крупные промышленные города (более 50 000 человек жителей) или малые города, сельская местность.

Телевизор

Интересная поведенческая характеристика — это частота смотрения телевизора.

Чуть более 70% мужской аудитории смотрит телевизор ежедневно, у женской аудитории — 48% смотрит телевизор ежедневно, 26% — несколько раз в неделю. Доля несмотрящих телевизор одинаковая и для мужчин, и для женщин — 4,3%.