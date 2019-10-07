Армия белорусских интернет-пенсионеров прирастает

Армия белорусских интернет-пенсионеров прирастает2
- 7.10.2019, 9:06
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Медиаграмотность среди людей старшего возраста повышается.
За последних десять лет в белорусской интернет-аудитории существенно увеличилась доля людей старшей возрастной группы.
Так согласно данным медиаисследования gemiusAudience, проводимого по инициативе исследовательской компании #DB3 с января 2009 года, в декабре 2009 года, доля людей старше 55 лет составляла 2% от всей беларускай интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, то в августе 2019 компьютерная интернет-аудитория 55+ составила почти 18%, сообщает infopolicy.biz.
Напомним, что 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко повысил минимальный возраст, необходимый для оформления трудовой пенсии, на три года и к 2023 г. он достигнет 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.
В период с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 возраст выхода на пенсию в нашей стране составляет 61,5 лет для мужчин и 56,5 лет для женщин. В 2020 году возраст выхода на пенсию составит уже 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.
В этой связи в исследовании рассматриваются социально-демографические характеристики белорусских интернет-пользователей, которые достигнут пенсионного возраста в следующем году.
В августе 2019 мужчины в возрасте 62+ года составили 3,7% или 156 тысяч человек белорусской компьютерной интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, а женщины в возрасте 57+ лет — 8,2% или 350 тысяч человек.
Распределение по уровню образования:
|Мужчины 62-74
|Женщины 57-74
|неоконченное среднее
|6,24%
|1,89%
|полное среднее
|34,37%
|28,80%
|среднее специальное
|24,69%
|36,86%
|неоконченное высшее
|1,21%
|0,88%
|высшее
|33,50%
|31,57%
Отличие в образовательном уровне заключаются в том, что большая доля женской аудитории имеет среднее специальное образование, а мужская аудитория - просто полное среднее образование.
Распределение по размеру домохозяйств:
|Мужчины 62-74
|Женщины 57-74
|1 человек
|23,02%
|23,77%
|2 человека
|46,41%
|44,76%
|3 человека
|14,85%
|18,98%
|4 человека
|4,81%
|6,74%
|5 человек и более
|10,91%
|5,75%
Распределение по роду деятельности
Среди мужчин-пенсионеров (62-74 года) 69% и 12% соответственно являются специалистами/главными специалистами.
У женщин (57-74 года) — 62% и 16% интренет-пользовательниц являются специалистами /главными специалистами. Еще почти 4,5% женщин определяют свой род деятельности как творческие работники. Менеджерки среднего звена составляют 2,2%.
Различие в роде деятельности связано с тем, что в 57 лет многие белорусские интернет-пользователи продолжают трудовую карьеру.
Распределение по уровню дохода
Самая большая доля мужчин — 25% имеют доход от 360 до 500 белорусских рублей, что коррелирует с размером средней пенсии в Беларуси. У женской аудитории самая большая группа — 21,5% имеет доход в размере 120-240 BYN в месяц. Здесь видна разница в уровне дохода мужчин и женщин в Беларуси.
География
По географическому признаку — 40% мужчин и 40% женщин живет не в Минске или других областных городах, т.е. это крупные промышленные города (более 50 000 человек жителей) или малые города, сельская местность.
Телевизор
Интересная поведенческая характеристика — это частота смотрения телевизора.
Чуть более 70% мужской аудитории смотрит телевизор ежедневно, у женской аудитории — 48% смотрит телевизор ежедневно, 26% — несколько раз в неделю. Доля несмотрящих телевизор одинаковая и для мужчин, и для женщин — 4,3%.