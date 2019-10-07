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Спикер украинской Рады: Закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью

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  • 7.10.2019, 9:10
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Спикер украинской Рады: Закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью
Дмитрий Разумков
Фото: rbc.ua

Закон заработает после возвращения контроля над границей. 

Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Украина", пишет lb.ua.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады . Этот закон будет писаться вместе с общественностью", - заявил Разумков.

По его словам, закон начнет действовать после возвращения контроля над захваченным участком границы с Россией.

"Когда будет достигнут компонент безопасности, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать новый закон об особом статусе Донбасса", - добавил он.


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