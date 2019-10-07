У атамана нет золотого запаса 11 Константин Скуратович

7.10.2019, 9:23

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Константин Скуратович

Никаких секретов в этом нет.

В отличие от заработной платы, которая всегда заканчивается в тот момент, когда деньги больше всего нужны, идеи, тем паче художественные образы, особенно удачные, могут кормить всех и всегда. И богачей, и бедняков одинаково.

Многие помнят сценку из музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», когда дед Нечипор интересуется у новоявленного атамана (верховного правителя села), есть ли у него политическая программа? «Как же можно без программы — я же атаман идейный, а не бандюга с большой дороги», — отвечает атаман. И команда его — идейная, вся стоит за свободную личность.

Бабский малиновский электорат понимает, что эти демократы тоже будут грабить. Потому что у атамана нет «золотого запаса», а коль так, то он теряет авторитет в глазах своих «реформаторов». И ему деньги нужны сейчас, не отходя от кассы. Отсюда стон атамана, адресованный отцу — «Батька! Гроши!!!».

Разумеется, экономика всегда влияет на общественные нравы в ту или иную сторону. И на этой почве можно создавать эпические полотна, трагические, комические или сатирические. К ситуации в экономике Беларуси больше всего подходят комедийные сюжеты хотя бы той причине, что положение в этой сфере жизни с годами практически не меняется. У атамана золотого запаса как не было, так и нет.

На сей счет есть даже убедительная официальная статистика, а средний электоральный белорус, при всей его симпатии к существующему порядку, основную информацию о реальной действительности получает из своих собственных ощущений.

Недавно Лукашенко поделился его видением проблемы. Сообщил, например, что надо думать не только о многополучающих работниках, но и низкооплачиваемых. И среднюю зарплату в 1000 рублей рассматривать в качестве минимума, который «государство должно обеспечить». А пока, принимая с докладом своего премьера, заявил, что вплотную требуют внимания низкооплачиваемые категории, поскольку требуется «поднимать социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низшего звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то».

Ключевые слова — «тоже люди» и «поддерживать как-то». Как? Оказывается, все выплачиваемые работникам деньги должны быть заработаны: «Мы на рынке работаем, что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли». Будто свихнулись все на этом рынке! Автор как то разговорился с больничной санитаркой. Та сетовала на низкие заработки, на тяжелую и нудную работу. Говорит, что за ночь приходится вывозить в морг до двух трупов.

Я у нее спросил, разве не лучше бы выносить не два, а четыре трупа? Не повысилась бы в этом случае ее заработок вдвое?

Вообще, социальная сфера в социально-ориентированном государстве остается бюджетной, к которой принадлежат не только нянечки, но и множество других категорий работников, одни получают много, другие — меньше. Помимо социальной есть и другие сферы, работники которых часто являются чиновниками, имеют свой статус внутри своего цеха и получают не столько зарплату, сколько денежное содержание. Общее у них с нянечками заключается в том, что они непосредственно не работают на рынок, получают исключительно денежное довольствие из бюджета от единственного нанимателя — государства. Вот государство их «как-то» поддерживает, то есть делит между ними деньги, которые зарабатываются производителями товаров и услуг, которые платят налоги в казну.

Никаких секретов в этом нет, и все понимают, что «нянечкам» всегда платят намного меньше остальных «бюджетников», поскольку государство платит всегда больше тем, кто в них (как-то) больше всего нуждается. На самом деле, все, что зарабатывают не бюджетники, бюджетники делят по справедливости между собой. Кому больше, кому меньше. И как-то меньше всех получают нянечки.

Например, правительство взяло под контроль около 500 организаций с зарплатой менее 500 рублей. На каком основании, если при таких заплатах в организации выполняются все государственные гарантии, относящиеся к минимальным стандартам по оплате труда? Тарифные ставки, минимальная оплата труда. Все остальное относится к экономике, если она рыночная. То есть рабочая сила становится товаром, которая продается и покупается по стоимости на рынке труда по эквивалентной цене в виде заработной платы. Наниматель не станет платить больше, чем другие, но работники не согласятся продавать свой товар по цене ниже рыночной.

Но поскольку на рынке труда существуют диспропорции, в силу чего заявляемая потребность организациями в 100000 вакансий не может быть удовлетворена за счет 200000 фактически безработных (по методике МОТ), которые ищут работу и готовы работать, но продать свою рабочую силу не могут. По той причине, что помимо стоимости рабочей силы существует и ее себестоимость. Так, подготовка специалистов в высшей школе обеспечивается не только бюджетными деньгами, но все больше бюджетами домохозяйств. В итоге, например, заработки в здравоохранении не могут компенсировать их издержки, поскольку молодые врачи получают низкие заработные платы и фактически не имеют никаких преференций от государства.

По этой причине медицинские урреждение остаются без кадров, хотя система образования производит их достаточное количество.

Люди учатся, тратях свои деньги в расчете на то, чтобы их отбить, как минимум, и зарабатывать, устроившись в коммерческую организацию или уехав за рубеж.

Отсутствие нормального рынка труда не только не позволяет решить проблему дефицита кадров, оно не может даже ее поставить. Не может ответить на вопрос, сколько работников понадобиться экономике сейчас, не говоря о будущем.

Константин Скуратович, «Белрынок»