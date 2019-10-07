США не будут участвовать в операции Турции на севере Сирии 7.10.2019, 9:37

Теперь Стамбул будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в этом районе.

В Белом доме заявили, что США не будут поддерживать или участвовать в военной операции, которую Турция намерена провести на севере Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, пишет «Новое время».

«Турция скоро начнет продвигаться вперед в своей давно запланированной операции на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в районе, захваченном США за последние два года после разгрома территориального «халифата».

Ранее сообщалось, что Трамп и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности.