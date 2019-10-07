Юрий Бутусов: Зеленскому стоило бы выйти к людям и смело поговорить 3 7.10.2019, 9:50

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.

Самое глупое, что делает сейчас Офис президента Украины, - это пытается убедить самих себя, что вся акция "Ні - капітуляції" - проплаченная и инспирированная врагами, и потому не достойна уважения. На самом деле на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию, пишет главред украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

И здесь не важно, с чьими политическими целями это совпадает. Оппоненты использовали реальные настроения, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять. Это нормально. В 2015-м, когда многие не понимали Минские соглашения, это закончилось гранатой под Радой и гибелью четырех нацгвардейцев. Надо делать выводы из трагедии.

Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.

И еще - когда вы, получив из рук народа должности, отказываете в уважении части своих сограждан, люди очень быстро отказывают в уважении вам самим.