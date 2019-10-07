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Макрон: ЕС примет решение относительно соглашения по Brexit до конца недели

  • 7.10.2019, 10:07
Макрон: ЕС примет решение относительно соглашения по Brexit до конца недели
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Джонсон настаивает, чтобы решение было принято до 19 октября.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Европейский союз до конца недели примет решение, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Французcкий лидер заявил, что переговоры стоит провести максимально быстро, чтобы увидеть, не нарушит ли новое соглашение принципы ЕС.

"Переговоры в ближайшие дни должны продолжаться быстро с командой Мишеля Барнье, чтобы оценить в конце недели, возможна сделка, которая уважает принципы Европейского Союза", - цитирует Макрона французский чиновник.

В свою очередь Джонсон заявил, что ЕС не следует обманываться, что будет задержка с Brexit после 31 октября. Однако, по его словам, закон требует, чтобы он просил отложить выход, если он не будет согласовано до 19 октября.

На выходных, беседуя с лидерами ЕС, премьер-министр Великобритании сказал президенту Макрона по телефону, что он считает, что соглашение может быть достигнуто, но ЕС должен ответить на компромиссы, на которые идет Великобритания.


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