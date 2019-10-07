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Девять фактов о литовской медицине, которые удивят белорусов

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  • 7.10.2019, 10:16
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Девять фактов о литовской медицине, которые удивят белорусов
Иллюстрационное фото

В Вильнюсской больнице вы не увидите пациентов, которые лежат в коридоре.

Здесь родных пускают в реанимацию, а пациентов, поступивших на скорой, не обслуживают в первую очередь, пишет «Салідарнасць».

Врачам не обязательно носить белые халаты

Заведующая отделением интенсивной терапии Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе Года Цибульскене носит яркую рубашку с бабочками.

— Мы делаем все, чтобы детям не было страшно, потому что название «реанимация» пугает людей, — с улыбкой объясняет врач.

Такого же принципа придерживается заведующий 1-м родильным отделением Эгидиюс Якюнас, который считает, что незачем пугать новорожденных белым халатом.

Родных пускают в реанимацию

У мамы или папы есть возможность быть с ребенком в реанимации целый день.

— На ночь ребенка оставляем без родителей, потому что нет условий для их пребывания. Персонал меняется, а маме ночью нужен отдых, — говорит Года Цибульскене.

В детском отделении мамы могут лежат с детьми возраста до 14 лет (в Беларуси до пяти лет — прим.), им предоставляется больничный.

Года Цибульскене вспоминает, что в советское время родителей не пускали в реанимацию.

— Помню, когда мне было три года, я одна лежала в больнице после операции. Большая палата, железные койки. Ты сидишь и плачешь, а мамы нет...

Цибульскене руководит отделением, которое объединяет функции приемного и интенсивной терапии. Палаты в этом отделении в основном рассчитаны на двух мам и двоих малышей. Есть палаты на троих: ребенка старшего возраста и маму с маленьким ребенком.

— А как же микробы?

— Родные наших пациентов снимают уличную одежду, надевают бахилы. Никто не может избежать микробов с улицы. Бывают ситуации, когда ребенок с мамой лежат в больнице и приходит вся родня. И когда я вижу такое, говорю им: «Куда вы ведете детей? В больницу здоровых не кладут, а вы со здоровыми идете навещать. Выздоровеет — устроите ему вечеринку дома».

Без рецепта пациент не сможет приобрести антибиотик

— Раньше антибиотики были в свободной продаже, а сейчас их выдают только по рецепту. В интенсивной терапии мы многие заболевания лечили антибиотиками широкого спектра действия. Сегодня применяем те препараты, действующие на тот орган, который нужно лечить, — поясняет Года Цибульскене.

Педиатр должен уметь читать кардиограмму и рентген-снимки

По словам заведующей отделением, в соответствии с медицинскими нормами врач-педиатр должен уметь диагностировать острое хирургическое заболевание (чтобы направить к хирургу в случае необходимости), осмотреть уши, читать кардиограмму и рентген-снимок.

Врачи не знают, сколько зарабатывают коллеги

— У нас такая политика, что я не должна знать про зарплаты коллег, потому что договор администрации с работником, — рассказывает Года Цибульскене. — Есть установленные коэффициенты, их можно посмотреть в интернете. К зарплате добавляют дополнительные выплаты, проценты за дежурства ночью и в праздничные дни. Мне хватает.

Однокурсники Годы Цибульскене работают в Швейцарии, Израиле, США. А она осталась работать в Литве.

— Когда появляются дети, ты думаешь, где будет лучше: здесь или там. Потом стареют родители, и ты знаешь: с ними никуда не поедешь. Считаю, можно здесь сделать все так, как там, где нас нет.

— У вас хватает врачей?

— Знаете, иногда себя чувствую как рыболов: то есть клев, то нет, — смеется Года. — Нужно заманить человека, который хочет работать, потом всему его можно научить.

Коллега Годы — старшая медсестра приемного отделения Лариса Раупене называет средние зарплаты в медицине: санитарки получают около 500 евро в месяц (после всех выплат, то есть чистыми), медсестры — 700 евро, врачи — 1400 и выше.

Если ты обратился в приемный покой без оснований — придется заплатить

— Есть такие пациенты, которые заболели в среду, а к пятнице у них наступает кризис, и тогда они приезжают в приемное отделение после восьми вечера, когда поликлиника уже закрыта. Бывает, пациенты выжидают время, когда закрывается поликлиника, чтобы обратиться в больницу, — рассказывает Лариса Раупене. — Доктор сразу предупреждает: если нет экстренных показаний, больница может взять деньги за консультацию.

Только консультация без анализов обойдется в 20 евро.

Лариса Раупене считает это справедливым решением:

— Если вы заболели, у вас есть семейный врач, к которому вы можете обратиться. Очереди к семейному врачу большие, но если вам плохо, вы можете подождать возле его кабинета, и он вас примет. И все это за счет страховки.

— А люди не возмущаются, мол, мне плохо, а вы счет выставили?

— Бывает и такое. Случается, что и не платят. Есть категория пациентов, которые работают в других странах, а когда приезжают в Литву, становятся на биржу труда и все all inclusive для них в медицине.

Если ты не работаешь и не являешься официально безработным, то должен заплатить 30 евро в месяц, чтобы получить медицинские услуги бесплатно. Разве это много?

Собеседница приводит пример, когда есть смысл воспользоваться платным приемом. Если ты заболеваешь накануне поездки на отдых, а к семейному врачу записаться не успеваешь. Приходишь в приемный покой, сдаешь анализы, быстро попадаешь к врачу и перед отпуском знаешь, нужно ли тебе принимать антибиотик.

В приемном отделении есть изолятор и барокамера

Изолятор используют во время эпидемии гриппа, а также когда поступают пациенты с острыми инфекционными заболеваниями, например, с корью.

В барокамеру направляют пациентов с отравлением углекислым газом. Обычно это те, кто живет в домах с печным отоплением.

В приемном отделении дежурят узкие специалисты (хирург, уролог, кардиолог и др.) — у каждого свой кабинет. Кроме экстренных больных, они консультируют пациентов, которые приходят с направлением из поликлиники.

В больнице по ночам не дежурит милиционер

Для этой цели больница нанимает охрану в частной компании, которая выиграла тендер на оказание услуг. В ближайшее время планируется установить кнопку для вызова полиции.

— Бывает, после праздников, перепив алкоголя, люди считают, что им срочно нужна помощь медиков, и они ее требуют, кричат, — рассказывает Лариса Раупене.

В приемном отделении пациентов сначала осматривает медсестра

— В выходной или вечером ты можешь долго ждать очереди. В январе-феврале, когда эпидемия гриппа, за сутки в выходной день мы принимали 110 человек. Это много. Доктор физически не может посмотреть такое количество пациентов быстро. Поэтому пациентов сортируют по четырем категориям. Критерии утверждены министром здравоохранения. Если пациент в тяжелом состоянии, его осмотрят в первые 20 минут после прибытия.

До того, как пациент попадет к врачу, медсестра делает кардиограмму, берет анализы и определяет, когда его осмотрит врач.

— Если человек потерял сознание и попал по скорой в больницу, его госпитализируют?

— В приемном отделении для этого есть специальная палата наблюдения. Если еще не ясно, чем человек заболел, тут он может пролежать сутки, и за это время будет поставлен диагноз. Когда было жарко летом, к нам поступали беременные и молодые люди, которые теряли сознание. После капельницы такие пациенты обычно в течение нескольких часов приходят в норму и идут домой.

К первой категории пациентов относятся люди, у которых есть угроза остановки сердца или дыхания, те, кто дышит слишком редко или слишком часто, когда давление ниже 80 или человек без сознания и по шкале Глазго его состояние оценивается ниже 9 баллов. Пациентам с химическим повреждением глаз или передозировкой наркотиками оказывают помощь в первую очередь.

Ко второй категории относят пациентов, поступивших с высоким давлением, с сильным кровотечением, а также тех, кто испытывает сильную боль и не может ее терпеть. Есть и другие показания: низкая концентрация сахара в крови, высокая температура, подозрение на сепсис, тяжелая травма, передозировка медикаментами либо отравление.

Пациентам, которых относят к четвертой категории, помощь оказывается в течение часа.

— У нас не обслуживают в первую очередь тех, кто приехал на скорой. В первую очередь оценивают, насколько тяжелая травма или состояние пациента, — подытоживает специалистка.


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