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Оптическая иллюзия с лестницей поразила Сеть

  • 7.10.2019, 10:28
  • 1,322
Оптическая иллюзия с лестницей поразила Сеть

Видео сняли на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Пользователей Сети запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе «Сан-Сиро». Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником Даниэль Холланд (Daniel Holland), пишет lenta.ua.

Из-за уходящих со стадиона людей кажется, что лестница вращается, хотя на самом деле она стоит на месте. «Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется», — написал автор поста.

Мнения пользователей в комментариях разделились: некоторые решили, что это монтаж, другие предположили, что внутри объекта есть эскалатор. «Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности», — написал один из пользователей. «Настоящий дизайн в действии», — добавил другой. «Она вращается, и меня не переубедить», — прокомментировал третий.


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