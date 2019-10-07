КНДР вышла из переговоров с США по ядерной проблематике 1 7.10.2019, 10:48

Пхеньян возложил «вину за срыв переговоров» на Вашингтон.

Северная Корея вышла из переговоров с США по ядерной тематике на рабочем уровне в Стокгольме. Глава делегации Пхеньяна заявил, что «очень разочарован» негибким подходом Вашингтона, пишет golos-ameriki.ru.

Первые переговоры США и Северной Кореи по существу проблем сорвались через день после их начала.

Спецпредставитель Северной Кореи заявил, что переговоры провалились из-за того, что США не хотят отказаться от старого подхода.

США поспешили оспорить эту оценку, заявив, что переговоры продолжительностью восемь с половиной часов прошли «хорошо», и что США предложили «новаторские идеи».

Провал переговоров повышает шансы на то, что Северная Корея будет наращивать провокации. Несколько дней назад Пхеньян испытал новую баллистическую ракету средней дальности.

Но решение КНДР также может быть и переговорной тактикой, призванной усилить давление на Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, использовал аналогичную тактику во Вьетнаме в феврале, когда внезапно покинул саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

После этого саммита стороны поспешили заявить, что они хотели бы возобновить дипломатические усилия, но ни одна из них никак не обозначила готовность существенно изменить позицию на переговорах.

Представители США заявили, что приняли приглашение Швеции вернуться к переговорам через две недели. Пока неясно, появятся ли на них представители Северной Кореи.