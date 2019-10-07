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Как белорусов разводят на деньги в интернете

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  • 7.10.2019, 10:53
  • 1,585
Как белорусов разводят на деньги в интернете

На что обратить внимание, чтобы не попасться.

Когда в соцсетях больше народу, чем на площади на День города, нет смысла приставать к людям на улице, пишет «Витебский курьер».

Ведь можно приставать к ним по интернету! От просьб в стиле «помоги мне как другу», до схем, которые существуют столько, сколько есть интернет: небольшой обзор способов интернет-развода и пара советов, как понять, что дело плохо пахнет. Смотрим на конкретных примерах из Беларуси.

1. Любовь до последней копейки

Вас находит в соцсетях романтичный капитан дальнего плавания/миллиардер/плейбой/филантроп. Буря, искра, любовь — вы та единственная, о которой он так мечтал, любовь с первого взгляда и дальше по тексту. Потом будет обещание подарка или обещание приехать к вам, всего лишь с небольшим условием: оплатить доставку золотого кольца курьеру, доставку скромного багажа вашего принца или выслать немного денег на билет. После этого принц исчезает бесследно вместе с деньгами на вашем счете. По такой схеме «моряки», в ноябре 2017 года обманули двух жительниц Орши.

Кстати, схема рабочая и для мужчин: деньги на телефон или за встречу могут выманивать из-под женского аккаунта. Но как показал случай из Гродненской области, не всегда за ним скрывается девушка.

Как не попасться на удочку:

не переводить денег случайным знакомым. Если человек действительно хочет подарить вам что-то или приехать, он найдет способ это сделать. Можно попробовать нарушить схему: например, предложить заказать любимому настоящий билет и посмотреть на его реакцию, предложить приехать самой, узнать какая служба доставки привезет вам подарок. Короче, верьте в любовь, остерегайтесь подделок!

2. Чудо-средство от гипертензии, головной боли

В одной капсуле, в одном чудо-сборе с берегов озера Титикака, в одной былинке. Вам пообещают революционный, новый, секретный препарат или чудо народной медицины, средство от всех болезней или хотя бы от одной конкретной, со скидкой или скорым повышением в цене. Так в мае 2019 года в Беларуси продавали препарат, прикрываясь Государственной программой и поддержкой Минздрава. Интернет-страница оказалась фейком.

Как не попасться на удочку:

позвоните на контактный номер продавца и задайте конкретные вопросы. Какая страна и фирма производит лекарство? Когда его зарегистрировали в Беларуси?

Помните, что торговля лекарственными средствами через интернет у нас строго запрещена, а все одобренные для использования лекарства должны быть указаны в реестре Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. Его можно найти в открытом доступе.

Обратите внимание на интернет-страницу продавца: если он ссылается на Минздрав, сравните страничку с официальным сайтом министерства.

Проверьте фамилии врачей, которые «рекомендуют» средство: вряд ли педиатр будет советовать средство от инсульта.

И помните, что ни одно лекарство не лечит и от диабета, и от гипертонии, и от воспаления легких сразу. Если вам обещают это, плюс быстрый и гарантированный эффект — бегите!

3. Один репост — и ваш ребенок звезда!

Крупный гонорар и участие в съемках для крупного рекламного бренда всего лишь за репост, фото вашего ребенка и контактные данные. По такой схеме объявили кастинг в октябре 2018 года. Позже оказалось, что бренд не имеет к конкурсу отношения. А в июне 2018 кто-то разослал в мессенджерах сообщения якобы от крупных брендов с акцией, обещая деньги взамен на данные банковского счета. В обоих случаях это было мошенничеством и неизвестно, кому отправились чужие контакты.

Как не попасться на удочку:

Если сообщение ссылается на сайт бренда, сравните его с адресом официального сайта в поисковой строке. Помните, что любые крупные акции заявляются, в первую очередь, через официальный сайт, а не через соцсети и личные номера.

Обратите внимание на дизайн объявления в соцсети: крупные бренды, как правило, пользуются услугами дизайнера, их рекламные сообщения не выглядят сделанными на коленке и не содержат ошибок. Многоточия, множественные восклицательные знаки, сокращения в тексте, кричащие крупным шрифтом заголовки — это тревожные звоночки для таких случаев.

4. Кто первый, тот и продавец

Вы интересуетесь ценой товара под фото или в комментариях в соцсетях, а кто-то тут же предлагает написать «в ЛС» или «добавиться в друзья» за подробностями, даже может предупреждать о мошенничестве в группе. И это не всегда продавец. Схема особенно популярна в группах товаров hand-made.

Как не попасться на удочку:

Сравните имя ответившего вам человека с именем автора поста о продажи вещи — они должны совпадать. В каждой группе отдельно указаны контакты настоящего продавца, ссылка на его аккаунт, куда вам стоит обратиться за ценой товара.

Сравните условия доставки и оплаты, которую вам предлагают, с условиями, которые указаны в самой группе: они не должны отличаться.

5. Я в безвыходном положении, помоги как другу!

Самый банальный способ с огромной популярностью в соцсетях — выманить деньги, притворяясь вашим беспомощным другом. Вас попросят скинуть денег на телефон, расскажут историю о долгах, украденных документах или другой беде, попросят данные вашей банковской карты. Новости действительно плохие: скорее всего вашего друга взломали. И если вы не хотите однажды узнать, что кто-то проездил все ваши деньги на «Убере» в Голландии, лучше перепроверить все сразу.

Как не попасться на удочку:

Попробуйте позвонить другу или его семье и узнать, что конкретно случилось. Напишите другу в другой соцсети или на электронную почту. Может быть, он и сам не знает, что его аккаунт взломали мошенники и теперь рассылают письма от его имени.

Письма счастья с наследством от родственников из-за границы, крупные подарки с оплатой доставки, интернет-принцы — в каждом из этих случаев нас ловят на жажде халявы и вере в чудо. Проверяйте все заранее, не попадайтесь сами и предупредите своих близких.


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