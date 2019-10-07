На Соловьеве и шапка горит 2 Антон Орехъ

7.10.2019, 11:04

1,492

Антон Орехъ

Порою Борис Борисыч бывает конкретен и прям.

Я поклонник Гребенщикова уже 35 лет. По меркам 47-летней жизни — это немало. Но его поэзию никогда не переоценивал и не искал смыслов там, где их, скорее всего, и не было. БГ — имажинист, его путаные образы рождают у каждого фаната свои ассоциации или просто дают удовольствие от сочетания слогов и звуков.

Но порою Борис Борисыч бывает конкретен и прям. И даже публицистичен. «Поезд в огне» был важнейшей песней перестроечных времен, которая, как принято говорить, и годы спустя не утратила своей актуальности. Теперь Гребенщиков показал, что в его творческих пороховницах еще остались гулкие заряды. И спасибо ему хотя бы за легализацию во всероссийском масштабе слова «м...звон».

Как таковая песня про «Вечернего м...звона» — не суперхит. Мелодия дворовая, слова — в лоб. Не вершина, в общем. Но стрела, выпущенная БГ с гитарой на ступеньках какого-то домика в цветущем саду, попала в цель, как ракета — и заполыхало.

Обычно шапки горят на ворах. Но тут они заполыхали на м..звонах. Хотя ни имен, ни фамилий автор произведения не указал. Может и прошло бы все более или менее незаметно, однако один гражданин активно начал искать версии, и чем больше он их искал, тем яснее становилось, что телеведущий Владимир Соловьев принял сочинение на свой счет. И чем дальше он бесился, тем смешнее становился (вот и я уже стихами заговорил).

Соловьев удивительный господин. К нему прилип уже целый гербарий чудесных прозвищ. «Мерзкая карлица» от покойного Сергея Доренко, с которым Владимир Рудольфович даже месяцы спустя его смерти продолжает дискутировать. «Соловьиный помет» от Ивана Урганта, который, произнеся слово «м...звон» с экрана Первого канала, сделал бессмысленными кокетливые сокращения и отточия в этом термине. Ну и, собственно, сам «Вечерний м...звон» от Бориса Гребенщикова.

Народ наш меток на прозвища. И даже если у прозвища есть конкретный автор, зачастую это просто сумма впечатлений многих и многих людей от какого-то персонажа.

Но я тут, собственно, не столько про Соловьева хотел написать. Тем более что за свою работу, как его ни называй, он получает достаточно звонких монет и моральных поощрений от начальства, чтобы терпеть насмешки. Я о том, что слово музыкантов в наши причудливые дни снова имеет значение.

БГ из поколения ветеранов русского рока, которое ушло в тень и по возрасту и просто потому, что в музыке сегодня совсем другая мода. Иногда что-то может сказать Макаревич, что-то «музыкант Юра» Шевчук. Но музыкальное пространство до совсем недавнего времени было загажено голимой попсой, и бесконечными телеконкурсами пародий то на шансон, то на каких-то звезд — все эти «Точь в точь», «Один в один» и так далее. Музыка была чистым развлечением с полным отключением мозгов у публики. В мире музыки все было хорошо, никаких проблем. И аудиторию свою она уверяла, что проблем нет и все чудесно. Ты главное расслабляйся и ни о чем не думай.

А потом появились рэперы. Которые поначалу были тоже разновидностью расслабона. Только с матерком и сексуальным подтекстом. Но точно без политики. Впрочем, не совсем. Какой-нибудь Тимати ловко вписался в доверенные лица президента, гнулся в пояс перед Кадыровым, и вместе с Тимати появилась прослоечка таких же рэперов, которые при развязности манеры оказались внутри одетыми в пиджаки и галстуки сотрудниками администрации.

Я вообще не поклонник рэпа, хип-хопа и т. п. — не моя это музыка, и я не очень понимаю, музыка ли это вообще. Но я понимаю, что это реально слушает поколение моей дочери, которая сейчас старший школьник, и вообще ребята условно от 12 до 30. Так вот как-то вдруг потихоньку с разных сторон я стал слышать своими старорежимными ушами то про Оксимирона, то про Фейса, то про Хаски или Noize MC и IC3PEAK — да там уже много кто! — которые могли бы спокойно рубить капусту, а вместо этого зачем-то выступают на митингах, устраивают стримы в поддержку узников «московского дела», и вообще не молчат и в их мире не все хорошо и расслабон не наступил.

Власти начинают прессовать их, запрещать концерты, сдирать афиши. А они говорят еще громче. И я общаюсь с ребятами из класса моей дочери и они, слушая вот эту музыку, вдруг задают мне вопросы про политику, и вопросы у них какие-то взрослые, осмысленные. Музыку снова стало «слышно». Молодые говорят со своей аудиторией, ветеран БГ со своей.

Вообще, я уже писал и говорил о том, насколько важно, чтобы не молчали именно те, кого прежде называли «деятелями искусства». Потому что все мы, так или иначе, смотрим кино или ходим в театр или слушаем музыку — и даже еще смотрим телевизор. Это шоу-бизнес, индустрия развлечений. Но эти люди могут не только полностью расслабить мозги, но и полностью их напрячь, заставить думать, слушать и смотреть по сторонам на тот мир, в котором мы живем, и живем неправильно, потому что он неправильно устроен. Потому что в нем м...озвоны имеют сейчас влияние и вес.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»