Минский художник провел провокационный перфоманс против цензуры 7.10.2019, 11:08

Алексей Кузьмич известен в жанре художественной акции, инсталляции и перформанса.

Минский художник Алексей Кузьмич разделся на собственной выставке и выступил с короткой речью перед присутствующими, прикрыв половой орган табличкой с надписью «Министерство культуры», пишет («Салiдарнасць».

Подробности произошедшего опубликованы на странице художника в соцсетях.

— Акция направлена на освещение проблем цензуры, с которыми сталкивается современный художник при намерении демонстрации своего искусства на площадках государственных арт-институций, — написал художник в «Фейсбуке».

Необычное открытие выставки прошло 3 октября в Национальном центре современных искусств.

— Идея акции возникла с предложением НЦСИ организации моей персональной выставки. На вопрос к руководству Центра о степени цензуры в стенах их государственной площадки, был получен чрезвычайно интригующий ответ, о том, что «Главное, чтобы не было эрегированных фаллосов, т.к. курирует выставку Министерство культуры РБ», — рассказал Алексей Кузьмич.

По его словам, ему показалось весьма странным то, что в компетенции контролирующего культуру и искусство органа «входит еще и забота о контроле за репрезентацией первичных половых признаков».

Судя по опубликованному им видео, накануне акции художник купил в аптеке виагру, которую принял незадолго до открытия выставки. Организаторы посчитали это несогласованным перформансом, но Алексей их поправил:

— Это не перформанс, это художественная акция. Это несогласованное действие против цензуры, которая царит в этом заведении, где нет современного искусства.

В направленном в прессу обращении художник утверждает, что в ближайшее время может столкнуться с административным или даже уголовным преследованием за акцию с табличкой.