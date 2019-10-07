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Александр Мартынович установил рекорд в российском клубе «Краснодар»

  • 7.10.2019, 11:27
Александр Мартынович установил рекорд в российском клубе «Краснодар»
Александр Мартынович

Белорусский футболист выступает за команду из Краснодара с 2010 года.

Белорусский защитник и капитан "Краснодара" Александр Мартынович стал первым игроком в истории российской команды, который провел на поле в официальных играх за клуб 18 тысяч минут, сообщает "Прессбол".

Наш соотечественник отыграл все 90 минут на поле в матче 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1). Таким образом, в активе Мартыновича 18 044 сыгранные минуты (без учета компенсированного времени), и это лучший показатель в истории клуба, отмечает официальный сайт "быков". 32-летний футболист выступает за "Краснодар" с 2010 года (с перерывом на аренду в "Урал" в сезоне-2015/16). Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России.


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