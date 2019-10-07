Как жительница Барановичей стала изготавливать под заказ огромные цветы 1 7.10.2019, 11:50

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Наталья Глобенко

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Наталья Глобенко смогла превратить хобби в бизнеc.

Два года назад бывший торговый представитель из Барановичей Наталья Глобенко увлеклась изготовлением ростовых цветов. Она рассказала intex-press.by, как хобби переросло в бизнес, откуда стартовый капитал и сколько времени уходит на создание розы или мака в рост человека:

- В детстве я мечтала о серьезной профессии. Представляла, что буду работать на каком-нибудь предприятии бухгалтером или экономистом: вести документацию, работать с цифрами.

После школы окончила вуз по специальности «маркетолог-экономист». Три года работала торговым представителем, но потом обстоятельства сложились так, что мне пришлось уволиться. А через какое-то время я ушла в декретный отпуск.

Когда была в декрете, очень хотелось творить, создавать красоту. Как-то в интернете увидела потрясающие цветы из гофробумаги. Это были пионы. Они мне так запали в душу, что захотелось и самой делать что-нибудь подобное. С этого началось мое увлечение цветами.

Материалы и учеба – через интернет

Чтобы учиться, нужны были материалы. А с этим в Беларуси тогда было сложно. Только в Минске на одном из предприятий можно было купить изолон (вспененный полиэтилен, который применяется для изготовления ростовых цветов). Но стоил он очень дорого. Тогда я решила заказать его через интернет из России. Обошлось раза в три дешевле.

Делать цветы училась, изучая материалы в интернете. Но и в этом плане было не совсем просто. Это сейчас в YouTube можно найти много мастер-классов, а тогда информации было мало, многие видео-уроки были платными.

Создавала свои первые цветы путем проб и ошибок. Когда смотришь видео, кажется, что все легко, но это не так. К тому же для изготовления цветов нужны разные приспособления. Например, строительный фен, чтобы придавать изолону нужную формы. Такого фена у меня не было, и я работала над газовой плитой.

Вся квартира в цветах

Первым моим изделием была роза. Получилась очень специфической, но моим знакомым понравилась. Потом пошли другие цветы. Некоторые оставляла себе, некоторые дарила друзьям, родственникам. Через какое-то время розами, ромашками и другими цветами была заполнена вся наша квартира.

Часто я выкладывала свои работы в интернет, и люди интересовались, можно ли их купить, делаю ли я цветы на заказ. И тогда я подумала: почему бы не начать зарабатывать на своем увлечении? К тому времени мой декретный отпуск уже заканчивался, все равно пришлось бы искать работу. Мою идею с цветами поддержал муж.

Стала ремесленником и ИП

В этом году я прошла курсы по предпринимательству от управления по труду, занятости и соцзащите, составила бизнес-план и успешно защитила его. Затем зарегистрировалась ИП. Для развития своего дела мне выделили субсидию – 2,5 тысячи рублей. Если я проработаю целый год, буду исправно платить налоги, эти деньги возвращать не придется.

На субсидию я купила стойки, арку для цветов, принтер, строительный фен и другие приспособления. Материалы (изолон и фоамиран) покупала за свои: я заказываю их из России, а на субсидию можно приобретать только белорусские товары.

Также я являюсь ремесленником. Как ИП сдаю свои изделия в аренду, как ремесленник – продаю их.

Заниматься изготовлением цветов можно и дома, но я решила снять помещение. Во-первых, в квартире для таких огромных цветов мало места. Во-вторых, дома сложно сосредоточиться на работе. За аренду помещения в 12 квадратных метров я плачу около $70 в месяц.

Как ИП работаю по «упрощенке», раз в квартал нужно платить 5% налога от суммы дохода. Как ремесленник раз в год плачу сбор в одну «базовую». Насколько прибыльным будет мой бизнес, покажет время.

Цветок за несколько часов

Я делаю розы, маки, ромашки, орхидеи. Это не только одиночные цветы, но и целые композиции. Сейчас один цветок могу сделать за 4–5 часов. Раньше на это уходили не одни сутки.

Но творческий процесс легким не назовешь. В цветочном деле важна каждая мелочь. Материалы бывают разной толщины, и нужно правильно их подобрать, чтобы роза или мак были по максимуму реалистичными. Важное значение имеет цвет. Иногда нужного оттенка нет, и изолон или фоамиран приходится тонировать или красить колером, масляной пастелью.

Хочется, чтобы все было идеально, и, если что-то не получается, злюсь, переделываю, но добиваюсь желаемого результата.

Ухаживать за моими цветами очень легко. Изолон и фоамиран не боятся влаги, перепадов температуры, холода и жары. Их даже под душем можно мыть. Испортить цветы можно только механическим путем – если сильно придавить или помять.

Мои изделия берут в аренду на юбилеи, свадьбы, другие торжества. Привожу, устанавливаю я их сама, забираю после праздника тоже. Покупают цветы чаще всего в подарок: получается оригинально и недорого.

Мой бизнес можно назвать позитивным, ведь я работаю по приятному поводу.

Мечтаю создавать декорации

В будущем планирую выйти на новый уровень. Хочу заниматься полным оформлением свадеб: украшать своими изделиями столы, арки, фотозоны. Даже о подсветке для своих композиций подумываю. Мечтаю также участвовать в городских мероприятиях, создавать оригинальные декорации для разных праздников. Не только в Барановичах, но и во всей Беларуси.