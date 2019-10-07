Владимиру Халипу — 80 лет 8 7.10.2019, 11:53

1,767

Владимир Халип

Известный белорусский кинодраматург, литератор и публицист отмечает юбилей.

Владимир Трофимович Халип — земляк Василя Быкова и Рыгора Бородулина. Родился 7 октября 1939 года в Витебской области.

В 1963 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета, в 1968 — аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. Кандидат искусствоведения.

В 1981—1996 годах работал руководителем студии «Летопись» на киностудии «Беларусьфильм».

Автор сценариев к художественным и документальным фильмам «Пламя», «Время выбрало нас», «Мама, я жив», «Проклятый уютный дом», «Брестская крепость», «Три цвета радости», «Я, солдат Брестской крепости», «Заборовно», «Слуцкое восстание» и других.

Также известный белорусский кинодраматург, литератор и публицист является постоянным автором сайта Charter97.org.

Редакция сайта Сharter97.org поздравляет Владимира Трофимовича и желаем ему крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и вдохновения.