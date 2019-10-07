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Контролеры в Минске будут останавливать транспорт для проверки билетов

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  • 7.10.2019, 12:12
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Контролеры в Минске будут останавливать транспорт для проверки билетов
Фото: tut.by

Сезон охоты на зайцев начинается завтра.

Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал tut.by, что с 8 октября контролеры смогут остановить общественный транспорт в любой момент на пути, подняв жезл — такой, как у Транспортной инспекции. Водитель открывает переднюю дверь, контролеры заходят, блокируют компостеры и валидаторы. Транспорт не стоит на месте, служба проверяет оплату в пути.

В рамках бессрочного эксперимента таким образом проверять начнут только пассажиров в автобусах.

— Посмотрим, как это приживется и какой даст результат. Мы имели право останавливать так транспорт и раньше. Просто мы так не работали, а сейчас попробуем. Вы же сами знаете, как только транспорт останавливается на остановке и пассажиры видят контролеров, все безбилетники сразу выбегают. А так некуда будет, — рассказывает руководитель филиала.

Ласицкий говорит, что контролеры будут выбирать такие участки для остановки автобусов, чтобы это было безопасно для всех участников дорожного движения, пассажиров.

— Цель не выявлять безбилетников. Это делается для того, чтобы люди оплачивали проезд, — говорит Ласицкий.


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