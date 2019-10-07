Богдан Яременко о боевиках на Донбассе: Могут уходить вместе с российскими войсками

Богдан Яременко о боевиках на Донбассе: Могут уходить вместе с российскими войсками4
- 7.10.2019, 12:05
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Остаться на территории Донбасса могут только люди без оружия.
Боевики, воевавшие на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.
Об этом заявил нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.
"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются".
По словам Яременко, "это проблема России и этих людей", что им делать дальше.
Он также добавил, что Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО.
По словам депутата, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.
"И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти", – заявил Богдан Яременко.