Богдан Яременко о боевиках на Донбассе: Могут уходить вместе с российскими войсками 4 7.10.2019, 12:05

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Богдан Яременко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Остаться на территории Донбасса могут только люди без оружия.

Боевики, воевавшие на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

Об этом заявил нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются".

По словам Яременко, "это проблема России и этих людей", что им делать дальше.

Он также добавил, что Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО.

По словам депутата, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.

"И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти", – заявил Богдан Яременко.