Видеофакт: Белорусский нападающий ударом порвал сетку ворот

Видеофакт: Белорусский нападающий ударом порвал сетку ворот5
- 7.10.2019, 12:31
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Судье пришлось приостановить матч.
В матче первой лиги чемпионата Беларуси «Барановичи» — НФК, прошедшем в прошлую субботу, нападающий «крумкачоў» Александр Яцкевич ударом головой порвал сетку хозяйских ворот, пишет tut.by.
Судье пришлось приостановить матч, чтобы устранить повреждение.
После удара Яцкевича счет стал 0:3. А итоговый результат матча и вовсе разгромный — 0:4. Отметим, что «Барановичи» после 22 матчей располагаются на последней, 15-й строчке лиги, НФК — на 10-й (после 21 игры).