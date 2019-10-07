Видеофакт: Белорусский нападающий ударом порвал сетку ворот 5 7.10.2019, 12:31

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Судье пришлось приостановить матч.

В матче первой лиги чемпионата Беларуси «Барановичи» — НФК, прошедшем в прошлую субботу, нападающий «крумкачоў» Александр Яцкевич ударом головой порвал сетку хозяйских ворот, пишет tut.by.

Судье пришлось приостановить матч, чтобы устранить повреждение.

После удара Яцкевича счет стал 0:3. А итоговый результат матча и вовсе разгромный — 0:4. Отметим, что «Барановичи» после 22 матчей располагаются на последней, 15-й строчке лиги, НФК — на 10-й (после 21 игры).