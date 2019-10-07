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В РФ водителей накажут «рублем» за отказ ставить «жучки» на машины

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  • 7.10.2019, 12:48
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В РФ водителей накажут «рублем» за отказ ставить «жучки» на машины

Для тех, кто откажется устанавливать телематические датчики, полис подорожает вдвое.

Отказ водителей устанавливать в собственных автомобилях телематические датчики, сообщающие страховщикам о скорости и географии передвижения клиента, сделает полис ОСАГО заметно дороже, пишет сайт finanz.ru.

Так, сумма, которую придется выложить автовладельцу без телематического датчика, уже в 2020 году для некоторых россиян может стать выше более чем на 100%.

Законопроект о так называемой либерализации ОСАГО готовится к рассмотрению в Госдуме в первом чтении 15 октября. В документе, в частности, есть пункт о факторах, которые страховщики могут учитывать при определении индивидуального тарифа для клиента: "характеристика (навыки) вождения транспортного средства его владельцем (резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства) при условии их фиксации, в том числе с использованием телематических устройств…".

Персонализация тарифов ОСАГО и будет заключаться в том, что страховщики самостоятельно выберут для клиента тариф, при этом они будут вправе учитывать наличие или отсутствие страхового датчика в авто, указывают в Минфине, который является автором законопроекта. При этом в ведомстве напомнили, что решение устанавливать датчик - это не обязанность водителя, а его право.

В текущем виде поправки позволят страховщикам насчитать максимальную стоимость ОСАГО клиенту, отказавшемуся от телематического датчика. В законопроекте полностью отсутствует нормативное регламентирование скидки либо увеличения стоимости автогражданки для таких водителей. При этом тарифный коридор ОСАГО предлагается уже с 1 января 2020 расширить года на 40%, а с октября еще дополнительно на 30%.

Сейчас максимальная верхняя планка стоимости полиса в целом по России составляет 4942 рублей. С нового года она может подняться до 6,9 тысячи рублей (+40%), а с октября 2020 года - до 9 тысяч рублей (еще +30%). Таким образом, автостраховка для регионов, где зарплаты граждан невысокие, а в автопарке преобладают старые "Жигули", впервые скакнет на 82%. В таких городах, как Байконур, Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Каспийск и Грозный, максимальная ставка ОСАГО вырастет более чем вдвое, поскольку сейчас там региональный коэффициент позволяет делать скидку водителям на 30-40%.

Услуга страхования с телематическим датчиком сейчас распространена в сегменте автострахования каско. Страховщики первоначально продают клиенту полис по максимальному тарифу, но если последний хочет получить скидку, ему предлагают бесплатно установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер. На его показаниях определяется потенциальный риск ДТП исследуемого водителя и высчитывается скидка.

Денежная разница перечисляется водителю на счет. Сами датчики устанавливаются без каких-либо доплат со стороны водителя и снимаются через один или несколько месяцев.


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