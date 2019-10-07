Максим Винярский: Уважаемые участники «Минского диалога», хочу напомнить, в Беларуси - диктатура 1 7.10.2019, 13:01

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Если вы имеете дело с Лукашенко, то становитесь соучастниками преступлений.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский во время пикета по сбору подписей возле отеля Marriott в Минске, обратился к участникам «Минского диалога»:

- Уважаемые участники «Минского диалога»! Хочу вам напомнить, что в Беларуси — диктатура. Лукашенко причастен к исчезновению политических оппонентов: Гончара, Красовского, Захаренко, Завадского.

Этот человек уничтожает будущее белорусского народа. Если вы имеете с ним дело — вы становитесь соучастниками преступлений.