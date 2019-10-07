Максим Винярский: Уважаемые участники «Минского диалога», хочу напомнить, в Беларуси - диктатура

Максим Винярский: Уважаемые участники «Минского диалога», хочу напомнить, в Беларуси - диктатура1
- 7.10.2019, 13:01
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Если вы имеете дело с Лукашенко, то становитесь соучастниками преступлений.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский во время пикета по сбору подписей возле отеля Marriott в Минске, обратился к участникам «Минского диалога»:
- Уважаемые участники «Минского диалога»! Хочу вам напомнить, что в Беларуси — диктатура. Лукашенко причастен к исчезновению политических оппонентов: Гончара, Красовского, Захаренко, Завадского.
Этот человек уничтожает будущее белорусского народа. Если вы имеете с ним дело — вы становитесь соучастниками преступлений.