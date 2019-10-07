Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине 1 7.10.2019, 13:09

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Премию присудили за исследования реакций клеток на доступность кислорода.

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэдклифф и американец Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября, пишет "Немецкая волна".

Ученые "определили молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода", говорится в заявлении Королевского Каролинского медико-хирургический институт Стокгольма.

2019 Medicine Laureates William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza have identified molecular machinery that regulates the activity of genes in response to varying levels of oxygen.#NobelPrize pic.twitter.com/LiExfH74rh — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октября 2019 г.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за открытие имуннотерапии раковых опухолей, которая проводится путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Годом ранее лауреатами стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, исследовавшие механизмы функционирования биологических часов человека, животных и растений.

Размер премии вновь составляет 9 миллионов крон

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась 109 раз, ее лауреатами до 2018 года включительно становились 216 человек, из них лишь 12 женщин.

8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.