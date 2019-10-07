Разведение войск на Донбассе сорвалось 2 7.10.2019, 13:17

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Вадим Пристайко

Фото: ZUMA/ТАСС

Всему виной — обстрелы украинских поселков Петровское и Золотово.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском, запланированное на сегодня, не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает корреспондент издания "Гордон".

"К большому сожалению, несколько дней тому назад были обстреляны Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", – отметил Пристайко.

Он сказал, что теперь нужно ждать, пока пройдут следующие семь дней, которые должны доказать, что стороны готовы к дальнейшим шагам.

"Разведение предполагает отход живой силы наших Вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции", – добавил глава МИД.